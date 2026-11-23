فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر آمادگی فراجا برای مقابله با تهدیدات داخلی، از شناسایی فتنه‌ها پیش از آغاز و مقابله با آنها با پشتیبانی مردم خبر داد و گفت: اجازه بروز و ظهور هیچ فتنه‌ای را نخواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور، صبح امروز (دوشنبه) به همراه معاونین و رؤسای پلیس‌های تخصصی فراجا از جمله سردار «حمیدرضا اشراق» معاون هماهنگ‌کننده فراجا، سردار «علی‌اکبر جاویدان» فرمانده مرزبانی فراجا، سردار «مسعود مصدق» فرمانده یگان‌های ویژه فراجا، سردار محمدقاسم ناظر مدیرعامل بنیاد تعاون فراجا، سردار «محمدعلی عامری» معاون علوم، تحقیات و فناوری فراجا، سردار «مجید کریمی» رئیس دانشگاه جامع علوم انتظامی امین، سردار «روحی» مشاور و رئیس حوزه ریاست فراجا، سردار «محمد قصری» رئیس پژوهشگاه انتظامی و سردار «محمدرضا علینقیان» رئیس سازمان اطلاعات فراجا از نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در دفاع مقدس دوم و سوم بازدید کردند.

سردار احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور، در حاشیه بازدید از این نمایشگاه، با قدردانی از تلاش مجموعه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در جریان جنگ‌های تحمیلی اخیر، با اشاره به ویژگی‌های این نمایشگاه اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های این مجموعه آن است که اگر پیش از این، روایت‌گری، تدوین و جمع‌آوری آثار دفاع مقدس پس از پایان جنگ انجام می‌شد، خوشبختانه امروز دوستان ما به این بلوغ رسیده‌اند که در حین جنگ‌ها و دفاع مقدس نیز به جمع‌آوری آثار و مستندات می‌پردازند.

فرمانده انتظامی کل کشور افزود: به نظرم یکی از ارزشمندترین گنجینه‌های دفاع مقدس اول، دوم و سوم در این مجموعه، به همت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت شکل گرفته است و از این بابت هم تشکر می‌کنم و هم خدا را شاکرم.

وی با اشاره به بازتاب نقش سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف در این نمایشگاه تصریح کرد: نقشی که برای همه سازمان‌ها در این مجموعه دیده شده، ارزشمند است. سازمان‌های لشکری و کشوری، نهادها، سازمان‌ها و همه مراکز در این نمایشگاه دیده شده‌اند و به اندازه خودشان به آنها اختصاص داده شده است. این هم یکی از ویژگی‌ها و برجستگی‌هایی است که در این مجموعه می‌توان دید.

سردار رادان با اشاره به نقش فراجا در جنگ‌های اخیر خاطرنشان کرد: انتظامی کشور در حوزه دفاع مقدس، چه در دفاع مقدس هشت ساله، په در دفاع مقدس دوم و سوم، نقش مهمی ایفا کرد. به همین واسطه، دشمن نیز هم در دفاع مقدس دوم و سوم به‌شدت ناراحت بود و بیشترین شهدای انتظامی نیز در این جنگ‌ها تقدیم شد که در تاریخ بی‌سابقه است.

فرمانده انتظامی کل کشور در ادامه، با اشاره به اتهام‌زنی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: البته از کثیف‌ترین آدم‌ها، کثیف‌ترین کار‌ها هیچ دور نیست. جالب است کشوری که در دنیا و در طول تاریخ به استفاده از بمب‌های کثیف شهره است، می‌خواهد کشور عزیز ما را به استفاده از این بمب‌ها متهم کند. خوشبختانه دروغ‌های پی‌درپی دشمن آن‌قدر رسوا شده که مردم این دروغ را باور نخواهند کرد و نخواهند پذیرفت.

وی با اشاره به اولویت‌های فراجا در دوره جدید و با استناد به فرمان رهبر انقلاب اسلامی بیان کرد: در حوزه انتظامی، برابر فرمانی که رهبر عزیز انقلابمان، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای صادر فرمودند، سه حوزه را نصب‌العین خود قرار داده‌ایم تا با سرعت بیشتری در آنها کار کنیم.

سردار رادان نخستین اولویت را هوشمندسازی و استفاده مناسب و مؤثر از هوش مصنوعی در مأموریت‌های پلیس دانست و گفت: حوزه اول، هوشمندسازی و استفاده مناسب و مؤثر از هوش مصنوعی در مأموریت‌های پلیس است. دومین اولویت ما تقویت اعتماد میان پلیس و مردم است؛ اعتماد بین پلیس و مردم، یعنی سرمایه اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی که الحمدلله ما همواره شرمنده مردم و لطف و محبت آنها بوده‌ایم.

فرمانده انتظامی کشور، پرورش نیروی انسانی مستعد و آماده به مأموریت را سومین اولویت فراجا برشمرد و گفت: حوزه سوم، پرورش نیرو‌های انسانی مستعد و آماده به مأموریت است. ان‌شاءالله بتوانیم این ویژگی را به کار ببریم.

وی با تأکید بر اینکه در موضوع امنیت در بهترین وضعیت قرار داریم، اظهار داشت: کشور عزیز ما ایران، علی‌رغم پشت سر گذاشتن جنگ‌های پی‌درپی و در حالی که همچنان در جنگ سوم حضور دارد، با همه حیله‌هایی که انجام شده، یکی از امن‌ترین کشور‌های جهان در حوزه امنیت انتظامی و اجتماعی است.

فرمانده انتظامی کل کشور حضور مردم در میدان‌ها را عامل تعیین‌کننده در حفظ امنیت کشور دانست و تصریح کرد: حضور نه‌ماهه مردم در میدان‌ها، تعیین‌کننده‌ترین مسیر برای نشان دادن این امنیت بود. الحمدلله همه شیطنت های دشمن در حوزه‌های مختلف، با همه فراخوان‌هایی که صورت داد، به واسطه حضور مردم و آمادگی دستگاه‌های انتظامی و امنیتی نقش بر آب شد.

سردار رادان در پایان، با اطمینان‌بخشی به مردم درباره مقابله با تهدیدات دشمن، تأکید کرد: این قول را به مردم عزیزمان می‌دهم که هر فتنه‌ای را پیش از شروع آن شناسایی خواهیم کرد، با حمایت مردم سرکوب خواهیم کرد و اجازه بروز و ظهور آن را نیز نخواهیم داد.