به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نعمت اله قائدرحمتی در حاشیه بازدید از مناطق عشایری خرم‌آباد با تأکید بر پیوند میان خدمات دولتی و تأمین معیشت جوامع سنتی اظهار کرد:۵۰ هزار لیتر سوخت در مناطق سخت گذر و پراکنده عشایری شهرستان خرم‌آباد توزیع شد.

وی افزود: تأمین سوخت مورد نیاز برای دامداران و عشایر، یکی از اولویت‌های اصلی ما در برنامه‌های توسعه‌ای است.

به گفته مدیرکل امور عشایری لرستان این عملیات با نظارت دقیق نیرو‌های شرکت مالک‌اشتر و با هدف دسترسی عادلانه به منابع انرژی در مناطق دور از مراکز شهری انجام شده است. این اقدام همچنین به کاهش هزینه‌های جابه‌جایی و حمل‌ونقل عشایر کمک می‌کند.