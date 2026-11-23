مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرقان گفت: کشاورزان این شهرستان از ۱۸۰ هکتار از مزارع گوجه‌فرنگی کشت تابستانه و پاییزه، ۱۵ هزار و ۳۰۰ تن محصول برداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرقان گفت: کشاورزان این شهرستان از ۱۸۰ هکتار از مزارع گوجه‌فرنگی کشت تابستانه و پاییزه، ۱۵ هزار و ۳۰۰ تن محصول برداشت کردند.

غلامعلی بوذرجمهر با بیان اینکه میانگین برداشت ۸۵ تن در هکتار است، افزود: محصول تولیدی زرقان علاوه بر تامین بازار داخلی، به کشور‌های حوزه خلیج فارس صادر شده و بخش دیگری نیز برای فرآوری صنعتی در اختیار واحد‌های صنایع تبدیلی قرار گرفته است.

شهرستان زرقان در شمال فارس و در فاصله ۳۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.