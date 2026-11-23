به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، هادی باقری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: تاکنون بیش از ۳ هزار تن بذر گواهی‌شده گندم در استان تولید و توزیع شده است.

وی در نشست کمیته فنی بذر گندم و جو استان، بررسی وضعیت قرارداد‌های بذری با پیمانکاران و روند تحویل بذر گندم و جو به تفکیک ارقام و شهرستان‌ها را از محور‌های این نشست برشمرد.

باقری افزود: وضعیت تحویل بذر گندم و جو در طبقات پرورشی تا مادری از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی به شرکت‌های تولیدکننده، براساس سهمیه ابلاغی، و همچنین اقدامات شرکت‌ها برای دریافت مجوز تولید بذر جو بررسی شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: اقدامات شرکت‌های تولیدکننده برای خرید و تأمین دستگاه‌های چاپ لیبل بارکددار و تجهیز دستگاه‌های بوجاری به سامانه دیسکی نیز در این نشست بررسی شد.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین بذر باکیفیت و به‌موقع گفت: بذر از نخستین نهاده‌های تولید در بخش کشاورزی است و تأمین مناسب آن در پایداری تولید، افزایش بهره‌وری آب و خاک و ارتقای امنیت غذایی نقش دارد.