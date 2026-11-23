سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه‌ای، فعالان اقتصادی صنفی و غیرصنفی مشمول مرحله یازدهم ثبت‌نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: تمام فعالان اقتصادی (صنفی و غیرصنفی) که به موجب فراخوان‌های مراحل اول تا دهم مشمول ثبت‌نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نشده‌اند، با هر میزان فروش کالا یا ارایه خدمات، در صورت ارائه درخواست داوطلبانه و اعلام موافقت سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول این فراخوان و مکلف به اجرای مقررات و تکالیف قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ موافقت سازمان خواهند بود.

بر اساس این فراخوان، در صورت موافقت سازمان امور مالیاتی کشور با درخواست، امکان انصراف توسط مودیان وجود ندارد. همچنین مودیانی که واجد شرایط هر یک از فراخوان‌های مراحل اول تا دهم بوده‌اند، تابع همان فراخوان هستند.

در خصوص درخواست‌های ارائه‌شده مودیان در راستای این فراخوان نیز، عدم اظهارنظر سازمان امور مالیاتی کشور تا ۱۰ روز از تاریخ درخواست، در حکم موافقت سازمان با درخواست مودی است.