حجت السلام والمسلمین سیدعلی خمینی در آیین ملی شکوه ایثار در قم، فرهنگ ایثار و شهادت را عامل شکست‌ناپذیری ملت ایران در برابر هجمه‌ها دانست و با تجلیل از مقام شهدا و خانواده‌های آنان، بر نقش مادران و همسران شهدا در پاسداشت این فرهنگ تأکید کرد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت السلام والمسلمین سیدعلی خمینی در این آیین با گرامیداشت یاد و نام شهدا گفت: در سال‌های گذشته و در برابر هجمه‌های مختلف، فرهنگ شهادت ما را شکست‌ناپذیر کرده است.

وی با اشاره به مفهوم فرهنگ شهادت افزود: فرهنگ شهادت یعنی انسان برای خدا از همه چیز خود بگذرد و کدام قدرت می‌تواند در برابر چنین فرهنگ و روحیه‌ای ایستادگی کند؟

حجت السلام والمسلمین سیدعلی خمینی همچنین با اشاره به عملکرد مسئولان عالی‌رتبه نظام در مقاطع حساس گفت: مسئولان عالی‌رتبه نظام خودشان را به دنیا نشان دادند؛ از رهبر شهیدمان تا رهبری معظم، که خوش درخشیدند و نشان دادند بهترین هستند. مردم نیز در میدان حضور داشتند.

وی با قدردانی از حضور و همراهی مردم و عملکرد مسئولان، بر ضرورت توجه جدی به مبارزه با فساد و تبعیض تأکید کرد و گفت: ما باید تلاش کنیم روزبه‌روز فساد و تبعیض را در جامعه کاهش دهیم؛ معنا ندارد در آینده جمهوری اسلامی، افرادی برای منافع شخصی و جیب خودشان کار کنند.

حجت السلام والمسلمین سیدعلی خمینی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد به معنای مخالفت با ثروت نیست، افزود: بالاترین رشد‌های اقتصادی زمانی اتفاق می‌افتد که دست چپاولگران از بیت‌المال کوتاه شود.

وی با تجلیل از مقام مادران و همسران شهدا، بر نقش مهم آنان در حفظ و تداوم فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

حجت السلام والمسلمین سیدعلی خمینی همچنین در این مراسم به تبیین دو ویژگی رهبر معظم انقلاب؛ ساده زیستی و مبارزه با فساد پرداخت.



