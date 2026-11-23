پرونده‌های مرتبط با ضوابط و درخواست‌های شهرسازی در شهر‌های ملارد، قدس، حسن‌آباد، ورامین، قرچک و پیشوا با حضور مسئولان استانی و نمایندگان دستگاه‌های تخصصی بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، کمیسیون ماده پنج استان تهران با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی استان و اعضای این کمیسیون تشکیل جلسه داد.

لیلا آقاعلیخانی، معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: در این نشست، درخواست‌ها و موضوعات مرتبط با طرح‌های شهرسازی شش شهر استان مطرح شد.

وی افزود: مسائل مربوط به شهرهای ملارد، قدس، حسن‌آباد، ورامین، قرچک و پیشوا با حضور کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفت.

آقاعلیخانی با اشاره به ارائه گزارش‌های کارشناسی دستگاه‌های مسئول بیان کرد: موضوعات مطرح‌شده در چارچوب مقررات و ضوابط شهرسازی بررسی شد.

وی خاطرنشان کرد: تصمیمات اتخاذشده برای پیگیری و اجرا به مراجع و دستگاه‌های مربوط ابلاغ خواهد شد.