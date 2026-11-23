فرماندار شهرستان ویژه مراغه با تأکید بر تأمین کافی آرد و نان در شهرستان گفت: هیچ کمبودی در تأمین آرد واحد‌های نانوایی وجود ندارد و سهمیه تخصیصی نیز نسبت به گذشته افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علی امیری‌راد در جلسه کارگروه آرد و نان اظهار کرد: ماهانه بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ تُن آرد در شهرستان مراغه تأمین و توزیع می‌شود و از این بابت هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر عملکرد نانوایی‌ها افزود: با هدف پیشگیری از تخلفات احتمالی، بازرسی‌ها افزایش یافته و در جریان این نظارت‌ها ۴۲ کیسه آرد قاچاق از نانوایی‌ها و یک واحد گاوداری متخلف کشف شده است.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه با اشاره به شرایط جنگی تأکید کرد: هیچ‌گونه تغییری در قیمت آرد و نان شهرستان اعمال نخواهد شد و تأمین نان مورد نیاز مردم با جدیت دنبال می‌شود.

امیری‌راد از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، در نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها با مسئولان همکاری کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ اطلاع دهند.