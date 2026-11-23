به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان اصفهان گفت: آزمون‌های مهارتی در بیش از هشت رشته، از جمله فناوری، پیرایش و آرایش، صنایع‌دستی و دوخت، در این مرکز برگزار می‌شود.

فریده روشن افزود: راه‌اندازی سالن سنجش الکترونیکی، گامی در هوشمندسازی ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای، به‌روزرسانی تجهیزات و تسهیل فرایند آزمون‌هاست و به ارتقای مهارت نیروی کار و کارآفرینان کمک می‌کند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: تقویت مراکز فنی‌وحرفه‌ای به افزایش مهارت و ایجاد اشتغال کمک می‌کند.

رمضان رحیمی افزود: دومین مرکز فنی‌وحرفه‌ای شهرستان نیز با مشارکت خیران، تا دو ماه آینده در شهر بوستان‌زر افتتاح می‌شود.

همچنین سومین پایگاه آموزشی جانفدایان استان اصفهان در شهر زواره افتتاح شد.

این پایگاه آموزشی باهدف آموزش عموم مردم شهرستان اردستان در زمینه انواع سلاح‌های سبک ونیمه سنگین، میدان موانع، آمادگی جسمانی وزیپ لاین با حضور اعضای شورای تأمین شهرستان اردستان افتتاح شد.