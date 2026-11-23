یک قطعه حواصیل مهاجر در شهرستان بوانات که بر اثر تیراندازی زخمی شده بود ، دیگر نتوانست به زیستگاه طبیعی خود بازگردد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، یک قطعه حواصیل مهاجر که بر اثر تیراندازی، بال دچار شکستگی و خردشدگی استخوان و تاندون ها، ساختار مفصلی و تخریب بخش عمده‌ای از شاه پر‌های آن شده بود به اداره حفاظت محیط زیست بوانات تحویل داده شد.

این پرنده تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارد، اما آسیب‌های وارده امکان پرواز را برای همیشه از آن سلب کرده است.

حواصیل‌از پرندگان ارزشمند و شاخص در زیست بوم طبیعی است و حضور پرندگان مهاجر در زیستگاه‌های آبی و طبیعی، بخش مهمی از تنوع زیستی کشور را تشکیل می‌دهد.

شهرستان بوانات در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.