معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خوزستان گفت: نوجوان ۱۵ ساله‌ای که به دلیل وارد کردن خسارت به یکی از اقوام، ۲ ماه در بازداشت بود با مداخله و پیگیری دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان استان و مساعدت‌های خیرین، از بند رهایی یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عیسی پورسلیمی دوشنبه در مراسم آزادی این نوجوان در محل دادگستری خوزستان بیان کرد: به دنبال پیگیری‌های تخصصی، خسارت تعیین شده پرداخت و رضایت شاکی اخذ شد تا این نوجوان بتواند به آغوش خانواده بازگردد.

وی صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان را از اولویت‌های دستگاه قضایی برشمرد و گفت: پس از اطلاع از وضعیت این نوجوان، موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قرار گرفت و با بررسی ابعاد قانونی و حمایتی پرونده، پیگیری‌های لازم برای حل مسئله و فراهم‌سازی زمینه آزادی وی انجام شد.

پورسلیمی با اشاره به اینکه پرداخت خسارت و جلب رضایت شاکی از طریق مشارکت خیرین میسر شد افزود: با توجه به شرایط سنی این نوجوان و ضرورت پیشگیری از تداوم شرایط آسیب‌زا، تلاش شد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مردمی، راهکاری موثر برای حل مسئله اتخاذ شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با تاکید بر اینکه پرونده‌های مرتبط با اطفال و نوجوانان مستلزم توجه به ملاحظات قانونی، شرایط سنی و مصلحت آنان است تصریح کرد: رویکرد دستگاه قضایی در این حوزه رسیدگی به پرونده محدود نمی‌شود، بلکه شناسایی زمینه‌های آسیب، حمایت از حقوق قانونی کودک و جلوگیری از آسیب‌های مضاعف نیز اهمیت اساسی دارد.

وی خاطرنشان کرد: دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان با رویکردی تخصصی، ضمن شناسایی کودکان و نوجوانان نیازمند مداخله، با ایجاد تعامل میان دستگاه قضایی، نهادهای مسئول و ظرفیت‌های مردمی، زمینه برخورداری آنان از حمایت‌های قانونی و اجتماعی را فراهم می‌کند.

پورسلیمی افزود: مشارکت مردم در کنار پیگیری‌های دستگاه قضایی، جلوه‌ای ارزشمند از همبستگی اجتماعی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است و تحقق موثر حقوق این قشر، مستلزم هم‌افزایی مستمر میان نهادهای مسئول و جامعه است.

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، چارچوب مشخصی برای شناسایی وضعیت‌های مخاطره‌آمیز، مداخله حمایتی و قضایی و همکاری دستگاه‌های مسئول تعیین کرده است.

مطابق دستورالعمل جدید معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ، دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان جدا از دفاتر حمایت از زنان و خانواده در تمای حوزه های قضایی راه اندازی شد و در همین چارچوب، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، موضوع پیشگیری از آسیب‌های وارد بر کودکان را از طریق پیگیری اجرای قوانین، تعامل با دستگاه‌های مسئول، ارتقای آگاهی عمومی و تقویت هماهنگی بین‌بخشی دنبال می‌کند.

در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی کودکان، صرف برخورد پس از وقوع آسیب کافی نیست و باید با شناسایی زودهنگام نشانه‌های خطر، حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و مداخله به‌موقع، از تبدیل مشکلات اولیه به آسیب‌های عمیق‌تر جلوگیری شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان پیش از این با اشاره به طرح محله‌محور راهکار دولت چهاردهم برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است، گفت: رویکرد پیشگیری و درمان آسیب‌های اجتماعی باید از حالت سخت‌افزاری و قهری به سمت اجتماعی‌شدن تغییر کند.