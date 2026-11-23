حسین امیررحیمی، رئیس مرکز مولدسازی دارایی‌های دولت در گفت و گو با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به مصوبات موجود در این زمینه گفت: بر اساس ضوابط قانونی، چنانچه دستگاه مالک ظرف مدت ۶ ماه اقدامی برای مولدسازی دارایی مازاد خود انجام ندهد، امکان واگذاری اختیار بهره‌برداری و انجام فرآیند واگذاری آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود دارد.

امیررحیمی افزود: در جلسات برگزارشده مقرر شد این ظرفیت قانونی در مورد برخی املاکی که دستگاه‌های اجرایی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مازاد بودن آنها را اعلام یا قیمت‌گذاری کرده‌اند، اما تاکنون اقدامی برای مولدسازی آنها انجام نداده‌اند، به‌صورت آزمایشی اجرا شود.

رئیس مرکز مولدسازی دارایی‌های دولت تأکید کرد: هدف این است که ابتدا یک یا دو مورد به‌صورت مشخص انتخاب و فرآیند اجرایی آن دنبال شود تا در صورت مواجهه با محدودیت یا مانع، برای رفع آن اقدام کنیم؛ نه اینکه الزاماً به دنبال ایجاد قانون جدید باشیم. استفاده از این ظرفیت قانونی با همکاری دستگاه‌های اجرایی و با هدف کمک به تسریع فرآیند مولدسازی دارایی‌های دولت در دستور کار قرار دارد.