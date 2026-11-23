

حمید قنبری در حاشیه نشست روسای دفاتر استانی این وزارتخانه و در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با بیان اینکه امروز به رغم فشار اقتصادی دشمن ، هیچ کمبود کالایی در کشور احساس نمی شود افزود: با تلاش های صورت گرفته ، در مقابله با این اقدامات دشمن، کشور به نحو بسیار خوب و موفق عمل کرده و هدف دشمن از این جنگ اقتصادی محقق نشده است.



وی خاطر نشان کرد: وزارت امور خارجه از سالها پیش برای چنین سناریوهایی آمادگی لازم را کسب کرده بود و مذاکرات صورت گرفته در سالهای گذشته برای افزایش مسیرهای تجارت و توافقات با کشورهای همسایه ، با تو جه به این پیش بینی بود که تنها نباید متکی به مسیرهای مشخص و بنادر جنوبی باشیم.



معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه تصریح کرد: همه مرزهای کشور به طور روان فعالیت دارند و مشکلات و اختلالات مقطعی که در روزهای اول چه در مرزهای شرقی یا غربی ایجاد شده بود به ترتیب در حال رفع شدن است.



قنبری ادامه داد: کشورهای همسایه عمدتا روابط خود را با ما حفظ کرده و سعی کرده اند در مقابل فشارهای وارده مقاومت کنند از اینرو تردد مرزی ما کماکان ادامه دارد و تقریبا تمام مرزهای ما به حالت قبلی برگشته اند.



وی افزود: این واقعیت را نمیتوان انکار کرد که در شرایطی که بنادر جنوبی با مشکل روبرو هستند، بخش زیادی از بار به مرزهای زمینی منتقل شده و برای انتقال این حجم از بار، این آمادگی در گذشته وجود نداشته ، اما خوشبختانه مشکلات رو به کاهش بوده و و روز به روز شاهد افزایش فعالیت تجاری در مرزهای کشور هستیم.