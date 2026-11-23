به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دادویه مدیر بهره‌برداری تأسیسات آبی و برق‌آبی آبفای مازندران گفت: از مجموع ۴۴۲ میلیون مترمکعب ظرفیت مخازن ۱۱ سد در حال بهره‌برداری استان، حدود ۱۶۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده که معادل ۳۶ درصد ظرفیت این سدهاست.

وی افزود: با وجود بارش‌های مناسب اخیر، به‌دلیل تمرکز بارندگی‌ها در مناطق دشت و میان‌بند، میزان آبگیری سد‌ها تفاوت چندانی با مدت مشابه سال گذشته نداشته است.

دادویه با اشاره به وضعیت آب‌بندان‌های استان گفت: مازندران ۱۳۴ آب‌بندان با ظرفیت مجموع ۴۲ میلیون مترمکعب دارد که در حال حاضر حدود ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب آبگیری شده‌اند.

وی ادامه داد: میزان آبگیری آب‌بندان‌ها در مقایسه با سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مدیر بهره‌برداری تأسیسات آبی و برق‌آبی آبفای مازندران ابراز امیدواری کرد با تداوم بارش‌های مناسب در روز‌های آینده، وضعیت ذخیره آب در سد‌ها و آب‌بندان‌های استان بهبود یابد.