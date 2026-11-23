ابوالفضل عدالت‌خواهان، مددجوی تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر از شهر کاکی در هشتمین دوره جشنواره کشوری «باران وحی» موفق به کسب رتبه نخست کشور در رشته‌های قرائت تحقیق و اذان شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، آیین اختتامیه هشتمین دوره جشنواره کشوری «باران وحی» با حضور نمایندگان استان‌های سراسر کشور و به میزبانی مشهد مقدس برگزار و برگزیدگان این دوره از جشنواره معرفی و تجلیل شدند.

در این جشنواره، ابوالفضل عدالت‌خواهان، نماینده استان بوشهر و از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد در شهر کاکی، توانست در دو رشته قرائت تحقیق و اذان عنوان نخست کشوری را از آن خود کند.

وی در آیین اختتامیه این جشنواره، با حضور سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، مورد تقدیر قرار گرفت.