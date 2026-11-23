به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علی آبشنگ، مدیر شبکه بهداشت و درمان بهمئی گفت: طی دو روز گذشته ۳۶ نفر با علائم شبه‌آنفلوانزا به بیمارستان شهید سلیمانی این شهرستان مراجعه کرده‌اند که این موضوع ضرورت توجه بیشتر شهروندان به توصیه‌های بهداشتی و پیشگیرانه را نشان می‌دهد.

آبشنگ افزود: در حال حاضر وضعیت شهرستان بهمئی از نظر رنگ‌بندی شیوع بیماری در شرایط نارنجی قرار دارد و لازم است مردم با جدیت بیشتری دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بهمئی با اشاره به قرمز اعلام شدن وضعیت استان خوزستان از نظر شیوع بیماری آنفلوانزا اضافه کرد: با توجه به ارتباط و تردد قابل توجه مردم بهمئی با استان خوزستان و همچنین شهرستان‌های همجوار، احتمال تأثیرپذیری از شرایط بیماری در مناطق اطراف وجود دارد و انتظار می‌رود شهروندان با رعایت توصیه‌های بهداشتی از گسترش بیماری جلوگیری کنند.

آبشنگ در ادامه با اشاره به وضعیت مدارس شهرستان گفت: تاکنون هیچ‌گونه مورد مشکوکی از ابتلا به بیماری آنفلوانزا یا بیماری‌های مشابه در مدارس شهرستان به شبکه بهداشت و درمان گزارش نشده است.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری مدیران و کادر آموزشی مدارس اضافه کرد: انتظار می‌رود در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک در بین دانش‌آموزان، موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن به شبکه بهداشت و درمان اطلاع داده شود تا اقدامات لازم برای بررسی و پیشگیری از گسترش احتمالی بیماری انجام گیرد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بهمئی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به علائم بیماری‌های تنفسی گفت: افرادی که با علائمی همچون تب، سرفه، گلودرد، بدن‌درد، سردرد و ضعف و بی‌حالی مواجه می‌شوند، از خوددرمانی و بی‌توجهی به علائم بیماری پرهیز کرده و در اسرع وقت به نزدیک‌ترین مرکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند تا ضمن بررسی وضعیت سلامت آنها، اقدامات درمانی لازم در زمان مناسب انجام شود.