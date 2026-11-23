طرح محله‌محوری و حکمرانی محلی با هدف تقویت مشارکت مردم در اداره امور محلات و توسعه خدمات اجتماعی، همزمان با سراسر کشور در ۴۲۷ محله استان یزد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، طرح محله‌محوری و حکمرانی محلی با هدف تقویت مشارکت مردم در اداره امور محلات و توسعه خدمات اجتماعی، همزمان با سراسر کشور در ۴۲۷ محله استان یزد آغاز شد.این طرح با محوریت مساجد و با مشارکت مردم و گروه‌های مردمی اجرا می‌شود و بر تقویت نقش‌آفرینی شهروندان در مدیریت و رسیدگی به مسائل محلات تأکید دارد.

رئیس‌جمهور نیز در ارتباط تصویری با این مراسم، با اشاره به اهمیت اجرای طرح محله‌محوری با محوریت مساجد و همراهی مردم، بر ضرورت همکاری و مشارکت همگانی برای تحقق اهداف این طرح تأکید کرد.

سلمانی‌شوازی مسئول بسیج سازندگی سپاه الغدیر استان یزد، با اشاره به گستره اجرای این طرح در استان یزد گفت: طرح محله‌محوری و حکمرانی محلی در ۴۲۷ محله استان یزد اجرا خواهد شد.

استاندار یزد نیز در این مراسم، با اشاره به ضرورت اجرای این طرح، بسیج را اساس و پایه محله‌محوری دانست و اظهار کرد: همدلی و در کنار هم بودن مردم، زمینه‌ساز انسجام اجتماعی و مانعی در برابر توطئه‌های دشمنان است.

در پایان این مراسم نیز از برترین‌های بسیج در عرصه‌های مختلف تجلیل شد.