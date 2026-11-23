پیکر یکی از شهدای گمنام ۱۸ ساله دوران دفاع مقدس، امروز و همزمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، در میان حضور پرشور ساکنان مجتمع مسکونی فجر، تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این شهید که پس از سال‌ها جست‌و‌جو و شناسایی، سرانجام به آغوش هموطنان خود بازگشت ، در محوطه مجتمع مسکونی فجر به خاک سپرده شد.

در این مراسم، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان فارس اظهار داشت: از دوازدهم آبان‌ تاکنون، بیست شهید گمنام میهمان مردم استان فارس بوده‌اند که پس از مراسم تشییع، در نقاط مختلف استان به خاک سپرده شدند.

سردار کوشکی افزود: از این تعداد، هفت شهید در شهرستان‌های شیراز، قیروکارزین، پاسارگاد و سرچهان به خاک سپرده شدند و سیزده شهید هم به معراج شهدای تهران منتقل شدند.