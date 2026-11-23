پژوهشگر دانشگاه اراک، در پژوهش خود به بررسی و ساخت داربست کامپوزیتی زیست‌تخریب‌پذیری پرداخت که ضمن تأمین استحکام مکانیکی لازم، به‌تدریج در بدن تجزیه می‌شود و نیاز به جراحی مجدد برای خارج‌سازی کاشتینه (ایمپلنت) را کاهش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس صابری در طرح پژوهشی خود با عنوان «ساخت و مشخصه‌یابی نانودار‌بست‌های کامپوزیتی ZK۶۰/GO رسوب‌سختی‌شده برای کاربرد‌های ارتوپدی» در قالب برنامه پسادکتری سرآمدان، به بررسی و توسعه نسل جدیدی از داربست‌های زیست‌تخریب‌پذیر برای ترمیم و بازسازی بافت استخوان پرداخت.

صابری با اشاره به اهمیت ترمیم شکستگی‌ها و آسیب‌های شدید استخوان گفت: ترمیم و بازسازی استخوان‌های آسیب‌دیده همچنان یکی از چالش‌های مهم در حوزه پزشکی و مهندسی پزشکی به شمار می‌رود. بسیاری از ایمپلنت‌های فلزی مورد استفاده در درمان آسیب‌های استخوانی دائمی هستند و پس از انجام وظیفه خود، ممکن است نیازمند انجام جراحی مجدد برای خارج‌سازی از بدن باشند. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌های درمان، می‌تواند موجب افزایش استرس بیمار و بروز عوارض و خطرات ناشی از جراحی مجدد شود.

وی افزود: هدف اصلی این پژوهش، طراحی و ساخت نوعی داربست کامپوزیتی زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه آلیاژ منیزیم بود که بتواند ضمن تأمین استحکام مکانیکی مورد نیاز برای استخوان آسیب‌دیده، به‌تدریج در بدن تجزیه شود و هم‌زمان محیط مناسبی برای رشد و بازسازی بافت استخوانی جدید فراهم کند.

این پژوهشگر با تشریح رویکرد به‌کاررفته در این طرح اظهار کرد: در ساخت این داربست از آلیاژ منیزیم ZK۶۰ استفاده شد و به‌منظور بهبود خواص و عملکرد آن، مقدار کنترل‌شده‌ای از گرافن اکسید (GO) به ساختار آلیاژ افزوده شد. استفاده از این ماده با هدف بهبود هم‌زمان ویژگی‌های مکانیکی و زیست‌سازگاری داربست انجام گرفت.

صابری ادامه داد: یکی دیگر از بخش‌های مهم این پژوهش، طراحی مهندسی‌شده ساختار متخلخل داربست بود. ایجاد حفره‌های مناسب در ساختار ایمپلنت می‌تواند شرایط مطلوب‌تری را برای نفوذ و رشد سلول‌ها، تشکیل رگ‌های خونی و بازسازی طبیعی بافت استخوان فراهم کند. بنابراین، ساختار داربست به‌گونه‌ای طراحی شد که بتواند میان استحکام مکانیکی، تخلخل و زیست‌سازگاری تعادل مناسبی ایجاد کند.

وی با اشاره به نتایج به‌دست‌آمده گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد که افزودن مقدار مناسب گرافن اکسید در کنار طراحی مهندسی‌شده ساختار متخلخل، ضمن حفظ استحکام مکانیکی داربست، امکان کنترل مناسب سرعت تخریب آن را فراهم می‌کند. همچنین این ترکیب شرایط مطلوب‌تری را برای تشکیل ترکیبات معدنی مشابه استخوان و اتصال و رشد سلول‌های استخوانی ایجاد کرد.

این پژوهشگر افزود: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های داربست تولیدشده، ایجاد تعادل مناسب میان خواص مکانیکی و زیستی است. داربست‌های مورد استفاده در مهندسی بافت استخوان باید از یک سو استحکام کافی برای تحمل شرایط مکانیکی محیط بدن داشته باشند و از سوی دیگر، امکان تعامل مناسب با سلول‌ها و بازسازی بافت جدید را فراهم کنند. نتایج این پژوهش نشان داد که داربست کامپوزیتی توسعه‌یافته ظرفیت مناسبی برای دستیابی به این الزامات دارد.

صابری با اشاره به دستاورد اصلی این طرح اظهار کرد: دستاورد اصلی پژوهش ارائه روشی ساده، کم‌هزینه و قابل توسعه برای ساخت داربست‌های کامپوزیتی منیزیمی زیست‌تخریب‌پذیر با عملکرد بهبودیافته است. استفاده از این نوع داربست‌ها می‌تواند زمینه را برای توسعه نسل جدیدی از ایمپلنت‌های استخوانی فراهم کند که پس از انجام وظیفه خود، به‌تدریج در بدن تخریب و جذب شوند و نیاز به جراحی مجدد برای خارج‌سازی ایمپلنت را کاهش دهند.

وی ادامه داد: کاهش نیاز به جراحی مجدد می‌تواند علاوه بر ارتقای کیفیت درمان بیماران، به کاهش هزینه‌های درمانی و عوارض ناشی از اعمال جراحی ثانویه نیز کمک کند. از این رو، توسعه چنین فناوری‌هایی می‌تواند اهمیت قابل توجهی در حوزه پزشکی، مهندسی بافت و تولید تجهیزات پزشکی نوین داشته باشد.

این پژوهشگر در پایان خاطرنشان کرد: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از داربست‌های کامپوزیتی منیزیمی تقویت‌شده با گرافن اکسید، ظرفیت بالایی برای استفاده در بازسازی استخوان‌های آسیب‌دیده دارد. توسعه این فناوری می‌تواند در آینده زمینه‌ساز تولید ایمپلنت‌های زیست‌تخریب‌پذیر پیشرفته، کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی و ارتقای دانش فنی کشور در حوزه بیومواد، مهندسی بافت و تجهیزات پزشکی باشد.