کره شمالی با نادیده گرفتن ترامپ به توسعه سلاح های هسته‌ای ادامه می دهدو تلاش‌های دونالد ترامپ برای برقراری ارتباط و دیدار با کیم جونگ اون در حالی با بی‌اعتنایی پیونگ‌یانگ روبه‌رو شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از وال استریت ژورنال، تلاش‌های دونالد ترامپ برای برقراری ارتباط و دیدار با کیم جونگ اون در حالی با بی‌اعتنایی پیونگ‌یانگ روبه‌رو شده است که زرادخانه هسته‌ای کره شمالی از زمان آخرین دیدار دو رهبر به‌طور چشمگیری گسترش یافته و این کشور اکنون خواستار به‌ رسمیت‌ شناخته‌شدن به‌عنوان یک قدرت هسته‌ای است.

در این گزارش آمده است: رئیس‌جمهور ترامپ سال گذشته تلاش کرد از طریق خطوط تلفنی و کانال‌های ارتباطی موجود با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تماس برقرار کند، اما هیچ‌کس پاسخ او را نداد.

به گفته افراد مطلع از این موضوع، ترامپ در مرحله بعد نامه‌ای برای کیم نوشت. مشکل این بود که چگونه نامه را به دست رهبر کره شمالی برسانند؛ همان کسی که رئیس‌جمهور آمریکا در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود او را «فراتر از یک دوست» توصیف کرده بود.

مقام‌های کاخ سفید طرحی را در پیش گرفتند که بر اساس آن، گروهی در بیرون دفتر نمایندگی دائم کره شمالی نزد سازمان ملل متحد در منهتن منتظر بمانند. هنگامی که یک دیپلمات کره شمالی از آنجا عبور کرد، اعضای گروه به سمت او رفتند و نامه را به دستش دادند. به گفته افراد مطلع، آن دیپلمات بعد‌ها در جریان یک نشست سازمان ملل، نامه را بدون آنکه باز کرده باشد، مقابل نماینده آمریکا روی زمین انداخت.

در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، دو رهبر سه بار با یکدیگر دیدار کردند و موضوع خلع سلاح هسته‌ای محور اصلی مذاکرات آنها بود. اما اکنون به نظر می‌رسد رهبر کره شمالی نه علاقه‌ای به کنار گذاشتن زرادخانه هسته‌ای کشورش دارد و نه تمایلی به برقراری روابط دوستانه با رئیس‌جمهور آمریکا، یعنی رهبر کشوری که خود را رهبر جهان آزاد می‌داند.

در جریان سفر این هفته ترامپ به آسیا، تلاش مجدد او برای نشستن بر سر میز مذاکره با کیم با مانع روبه‌رو شد. دو طرف در آخرین لحظات، امکان برگزاری مذاکرات حضوری را بررسی کردند، اما به گفته افراد مطلع از گفت‌وگوها، کیم شروطی تعیین کرد که آمریکا نمی‌توانست بپذیرد.

تلاش ترامپ برای دیدار با کیم و سکوت رهبر کره شمالی، تازه‌ترین نمونه از شکست طولانی‌مدت آمریکا در متقاعد کردن پیونگ‌یانگ برای کنار گذاشتن زرادخانه اتمی خود است. واشنگتن طی چند دهه گذشته از مذاکره، مشوق‌های اقتصادی، تحریم و انزوا برای رسیدن به این هدف استفاده کرده است.

اکنون آمریکا باید با این احتمال روبه‌رو شود که وضعیت هسته‌ای کره شمالی برگشت‌ناپذیر شده باشد. حتی ارزیابی سالانه تهدیدات اطلاعاتی آمریکا در سال گذشته نیز اذعان کرده بود که «کیم هیچ قصدی برای مذاکره درباره کنار گذاشتن برنامه‌های تسلیحات راهبردی خود ندارد.»

از زمان آخرین دیدار کیم و ترامپ در سال ۲۰۱۹، زرادخانه تحت کنترل این دیکتاتور ۴۲ ساله از حدود ۲۰ تا ۳۰ کلاهک هسته‌ای به برآوردی در حدود ۶۰ کلاهک افزایش یافته است. موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای سوخت جامد کره شمالی نیز اکنون قادر به رسیدن به خاک آمریکا هستند.

پیونگ‌یانگ با گسترش همکاری‌های خود با مسکو و همچنین سرقت‌های گسترده رمزارزی، سپر دفاعی قدرتمندی در برابر فشار‌های آمریکا ایجاد کرده است. کیم اکنون تلاش می‌کند آمریکا را وادار کند کره شمالی را به‌عنوان یک قدرت هسته‌ای به رسمیت بشناسد.

کیم در سخنرانی ماه فوریه گفت: آمریکا می‌تواند با پذیرفتن برنامه هسته‌ای کشورش، به همزیستی مسالمت‌آمیز دست یابد؛ در غیر این صورت، باید با «تقابل ابدی» روبه‌رو شود.

ترامپ که در پی شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای تضعیف شده است، به دنبال دستیابی به یک دستاورد تعیین‌کننده در عرصه جهانی است که بتواند میراث سیاسی او را شکل دهد. او پیش از سفر هفته گذشته به آسیا، از دستیارانش خواست مقدمات دیدار با کیم را فراهم کنند.

به گفته یک فرد مطلع، مقام‌های آمریکایی پیشنهاد‌هایی را برای فراهم کردن زمینه دیدار ترامپ و کیم بررسی کردند؛ از جمله پایان رسمی جنگ کره که بیش از هفت دهه پیش با یک توافق آتش‌بس متوقف شد.

مقام‌ها همچنین بررسی کردند که بیانیه‌ای صادر شود که در آن، کره شمالی به‌طور رسمی به‌عنوان یک قدرت هسته‌ای به رسمیت شناخته نشود، اما در عین حال نیز خواستار برچیده‌شدن برنامه هسته‌ای این کشور نشود.

در مقابل، آمریکا خواستار تعیین سقف برای آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی خواهد بود. واشنگتن همچنین می‌تواند ایجاد دفاتر رابط را دنبال کند؛ اقدامی که می‌تواند گامی اولیه برای برقراری روابط رسمی‌تر دیپلماتیک باشد.

به‌رسمیت‌شناختن کره شمالی به‌عنوان یک کشور دارنده سلاح هسته‌ای، تغییر قابل‌توجهی در سیاست آمریکا خواهد بود. کارشناسان می‌گویند : حتی مذاکره با کیم بدون آنکه خلع سلاح هسته‌ای هدف اصلی مذاکرات باشد، گسستی بزرگ از رویکرد دیرینه واشنگتن محسوب می‌شود و می‌تواند نگرانی متحدان آمریکا در کره جنوبی، ژاپن و اروپا را برانگیزد.

یک مقام دولت ترامپ روز شنبه گفت هیچ تلاشی برای ترتیب دادن دیدار با کیم انجام نشده است. نمایندگی کره شمالی در سازمان ملل نیز به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد.

کاخ سفید اعلام کرده است که همچنان به خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی متعهد است.

با این حال، به گفته افراد مطلع، دولت ترامپ برنامه‌ای مشخص و جزئی برای سیاست خود در قبال کره شمالی ندارد. برخلاف دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، کاخ سفید این بار سمت فرستاده ویژه در امور سیاست کره شمالی را خالی گذاشته است.

راهبرد امنیت ملی کاخ سفید در سال گذشته نیز هیچ اشاره‌ای به کره شمالی نداشت؛ موضوعی که نخستین حذف این کشور از چنین سندی از پایان جنگ سرد به شمار می‌رود.

سند محوری سیاست دفاعی پنتاگون موسوم به «راهبرد دفاع ملی» که در ژانویه منتشر شد، کره شمالی را «تهدیدی آشکار و فوری برای حمله هسته‌ای به سرزمین اصلی آمریکا» توصیف کرد. با این حال، برخلاف نسخه‌های پیشین این سند، هیچ اشاره‌ای به خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی نکرد.

ترامپ سال گذشته در مسیر سفر به آسیا، به دشواری برقراری ارتباط با کره شمالی برای آغاز مذاکرات اشاره کرده بود. او درباره تمایل خود برای نشستن بر سر میز مذاکره با کیم گفته بود: «خبر را به آنها برسانید. آنها سلاح‌های هسته‌ای زیادی دارند، اما خدمات تلفنی چندانی ندارند.».

اما دیداری انجام نشد. تنها تحول، توصیف کره شمالی از سوی ترامپ به‌عنوان «نوعی قدرت هسته‌ای» بود.

ترامپ در ماه‌های اخیر نیز تصاویری از دیدار‌های گذشته خود با کیم منتشر کرده است؛ مربوط به دورانی که از «رابطه بسیار ویژه» میان آنها سخن می‌گفت.

دهه‌ها تلاش برای خلع سلاح هسته‌ای

دولت‌های مختلف آمریکا طی چند دهه گذشته تلاش کرده‌اند کره شمالی را به کنار گذاشتن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود متقاعد کنند. واشنگتن فرستادگان ویژه و گروه‌های کاری تشکیل داد، مذاکرات دوجانبه را امتحان کرد و در مقطعی نیز کشور‌های دیگر را به مذاکرات وارد کرد.

آمریکا حتی امتیاز‌های یک‌جانبه را بررسی کرد؛ از جمله خارج کردن سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی خود از کره جنوبی در سال ۱۹۹۱.

در سال ۱۹۹۴ نیز توافقی مرحله‌ای حاصل شد که بر اساس آن، توانایی کره شمالی برای تولید پلوتونیوم در ازای دریافت کمک، کاهش تحریم‌ها و ساخت دو رآکتور آب سبک، متوقف می‌شد. این توافق در اوایل دهه ۲۰۰۰، پس از آنکه آمریکا برنامه مخفی غنی‌سازی اورانیوم کره شمالی را کشف کرد، فروپاشید.

پس از آن، واشنگتن سیاست موسوم به CVID را دنبال کرد؛ مخفف عبارت «برچیدن کامل، قابل راستی‌آزمایی و برگشت‌ناپذیر» برنامه هسته‌ای کره شمالی.

مذاکره‌کنندگان پیشین آمریکا به یاد می‌آورند که هرگاه کره شمالی خواستار امتیازی می‌شد، پاسخ معمول واشنگتن این بود: با خلع سلاح هسته‌ای، همه چیز ممکن است؛ بدون خلع سلاح هسته‌ای، هیچ چیز ممکن نیست.

ترامپ دوره نخست ریاست‌جمهوری خود را با تهدید به تشدید تحریم‌ها و عبارت «آتش و خشم» آغاز کرد. هنگامی که کیم در اول ژانویه ۲۰۱۷ اعلام کرد کشورش برای نخستین آزمایش موشک بالستیک قاره‌پیما آماده می‌شود؛ موشکی که برای نخستین بار آمریکا را در تیررس کره شمالی قرار می‌داد، ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «این اتفاق نخواهد افتاد!»، اما اتفاق افتاد.

در اواخر همان سال، حکومت کیم ششمین آزمایش هسته‌ای خود را انجام داد.

وقتی از ترامپ درباره احتمال مذاکره با کره شمالی سؤال شد، او گفت: «برای من خیلی آسان بود که یک توافق ساده انجام دهم و مدعی پیروزی شوم. نمی‌خواهم این کار را انجام دهم. می‌خواهم آنها از شر سلاح‌های هسته‌ای‌شان خلاص شوند.»

پس از ماه‌ها تبادل اظهارات توهین‌آمیز میان دو طرف، ترامپ و کیم در ژوئن ۲۰۱۸ در سنگاپور با یکدیگر دیدار کردند؛ نخستین مذاکرات رو در رو میان رئیس‌جمهور مستقر آمریکا و رهبر کره شمالی.

دولت ترامپ سیاست CVID («برچیدن کامل، قابل راستی‌آزمایی و برگشت‌ناپذیر») را کنار گذاشت و به جای آن، رویکرد FFVD، یعنی «خلع سلاح هسته‌ای نهایی و کاملاً راستی‌آزمایی‌شده»، را مطرح کرد.

در بیانیه مشترک دو طرف، کیم بار دیگر بر تعهد خود برای حرکت به سوی خلع سلاح کامل هسته‌ای شبه‌جزیره کره تأکید کرد. دو طرف نقشه راهی برای ادامه مذاکرات ترسیم کردند، هرچند منتقدان در همان زمان گفتند این توافق از پیمان‌های قبلی ضعیف‌تر است.

کیم که پیش از مذاکرات آزمایش موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای خود را متوقف کرده بود، آزمایش موشک‌های کوتاه‌برد را نیز متوقف کرد.

ترامپ در سپتامبر همان سال، در یک تجمع انتخاباتی گفت که او و کیم «عاشق هم شده‌اند.»

در دومین نشست سران در سال ۲۰۱۹، کیم پیشنهاد کرد برخی تأسیسات موجود در مجتمع اصلی هسته‌ای یونگ‌بیون کره شمالی را در ازای لغو تحریم‌های سازمان ملل که تجارت این کشور را محدود می‌کرد، تعطیل کند.

دولت ترامپ خواستار آن بود که کره شمالی برنامه هسته‌ای و موشکی خود را متوقف کند و سپس نقشه راهی برای خلع سلاح کامل هسته‌ای تدوین شود.

مذاکرات شکست خورد و ترامپ ناگهان محل مذاکرات را ترک کرد.

این شکست برای کیم نیز شرم‌آور بود؛ او چنان از دستیابی به امتیازات اطمینان داشت که یک گروه تلویزیونی را برای ثبت توافق به محل آورده بود. اما در نهایت کره شمالی آزمایش موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد را از سر گرفت.

دو طرف تلاش کردند مذاکرات را احیا کنند. ترامپ نامه‌ای برای کیم فرستاد که رهبر کره شمالی آن را «عالی» توصیف کرد. ترامپ نیز نامه متقابل کیم را «زیبا» خواند.

چند ماه پس از شکست نشست، این دو رهبر در یک دیدار غافلگیرکننده در منطقه غیرنظامی‌شده کره با یکدیگر دست دادند و گفت‌و‌گو کردند.

این دیدار دوباره تصاویر تاریخی خلق کرد، اما نتیجه عملی چندانی نداشت.

در سال ۲۰۲۰، همه‌گیری جهانی کرونا عملاً در‌های دیپلماسی را بست. به گفته افراد مطلع، دولت جو بایدن نیز اولویت چندانی برای کره شمالی قائل نبود؛ زیرا حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، جنگ در خاورمیانه و جنگ فناوری با چین، در اولویت‌های بالاتری قرار داشتند.

دولت بایدن نیز تلاش کرد از طریق نمایندگی کره شمالی در سازمان ملل در نیویورک برای مقام‌های این کشور نامه ارسال کند. به گفته برخی افراد مطلع، مقام‌های آمریکایی نامه‌ها را از زیر در وارد ساختمان می‌کردند. در چند نوبت، نامه‌ها بعداً در راهرو رهاشده پیدا شدند.

گسترش زرادخانه کره شمالی

با متوقف ماندن دیپلماسی، کره شمالی زرادخانه خود را توسعه داد و فناوری‌های مافوق صوت، ماهواره‌های شناسایی، پهپاد‌های زیرآبی و نسل جدید موشک‌های بالستیک را به توان نظامی خود افزود.

تا چند سال پیش، برنامه هسته‌ای کره شمالی عمدتاً متکی به موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای سوخت مایع بود که باید در محل پرتاب سوخت‌گیری می‌شدند و همین امر آنها را در برابر شناسایی و حملات پیش‌دستانه آمریکا یا متحدانش آسیب‌پذیر می‌کرد.

اما کره شمالی اکنون موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای سوخت جامد در اختیار دارد که می‌توانند از پیش سوخت‌گیری شوند و از روی خودرو‌های متحرک به سمت هدف پرتاب شوند.

در سال ۲۰۲۲، کیم یک مسیر حیاتی جدید برای ادامه حیات حکومت خود در روسیه پیدا کرد.

کره شمالی یکی از معدود کشور‌هایی بود که پس از حمله ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به اوکراین از مسکو حمایت کرد. در اواخر همان سال، مقام‌های آمریکایی فاش کردند که کره شمالی در حال ارسال موشک و گلوله‌های توپخانه به روسیه است.

کیم در سپتامبر ۲۰۲۳ برای دیدار با پوتین به خاور دور روسیه سفر کرد و در آنجا وعده دریافت کمک برای ساخت ماهواره دریافت کرد.

تا اوایل سال ۲۰۲۴، مقام‌هایی در کی‌یف، واشنگتن و سئول اعلام کردند موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد کره شمالی علیه اوکراین مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

روسیه نیز در همان سال تمدید سازوکار نظارت سازمان ملل بر دور زدن تحریم‌های کره شمالی را وتو کرد و چین رأی ممتنع داد.

پوتین در نخستین سفر خود طی بیش از دو دهه به کره شمالی، پیمان دفاع متقابلی را با کیم امضا کرد که تعهدات مربوط به ارائه کمک متقابل در صورت حمله را، که ریشه در دوران جنگ سرد داشت، احیا می‌کرد.

این پیمان راه را برای اعزام نیرو‌های کره شمالی به روسیه هموار کرد.

با حمایت چین و روسیه، اقتصاد کره شمالی سال گذشته ۳.۵ درصد رشد کرد؛ سومین سال متوالی رشد اقتصادی این کشور از ۳ درصد فراتر رفت. این رقم برای یکی از تحریم‌شده‌ترین کشور‌های جهان، نرخ قابل‌توجهی محسوب می‌شود.

کره شمالی اخیراً بزرگ‌ترین سرقت رمزارزی تاریخ را انجام داد و بیش از ۶ میلیارد دلار از صرافی رمزارزی بایننس سرقت کرد.

آمریکا بعداً اعلام کرد توانسته است به مسدود شدن نزدیک به نیمی از این مبلغ کمک کند.

بر اساس داده‌های شرکت تحلیلی «چین آنالیسیس»، پیونگ‌یانگ ظاهراً مسئول ۸۹ درصد از خسارت‌های ناشی از هک رمزارزی در سراسر جهان در سال جاری بوده است؛ رقمی که در سال ۲۰۲۱ تنها ۱۵ درصد بود.

تغییر موضع چین

حکومت کیم همچنین از تغییر ظاهری موضع چین تقویت شده است؛ کشوری که برای مدت طولانی با تلاش کره شمالی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای مخالفت می‌کرد.

پکن در دوره اخیر، دست‌کم در مواضع علنی خود، دیگر چنین درخواست‌هایی را مطرح نمی‌کند. در عوض، چین بر آنچه «رویکردی عادلانه و بی‌طرفانه» برای برقراری صلح در شبه‌جزیره کره می‌نامد، تأکید کرده است؛ موضعی که نشان می‌دهد احتمالاً قصد ندارد با وضعیت هسته‌ای بالفعل کره شمالی مقابله کند.

مقام‌های روسیه نیز سلاح‌های هسته‌ای کره شمالی را واقعیتی توصیف کرده‌اند که نمی‌توان آن را انکار کرد.

در همین حال، در واشنگتن، توجه به افزایش تهدید هسته‌ای کره شمالی تقریباً از میان رفته است؛ این ارزیابی ویکتور دی. چا، مقام پیشین شورای امنیت ملی دولت جورج دبلیو بوش و مذاکره‌کننده آمریکا در مذاکرات چندجانبه با کره شمالی در دهه ۲۰۰۰ است.

چا که معتقد است اکنون باید کنترل تسلیحات، جایگزین خلع سلاح هسته‌ای به‌عنوان نقطه آغاز مذاکرات شود، گفت: «برای کسی مثل من، این وضعیت شبیه فریاد زدن در جنگل است. واقعاً هیچ‌کس توجه نمی‌کند.»