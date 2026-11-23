مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری اردبیل با اشاره به ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی بانوان استان، بر ضرورت بهره‌گیری از مشارکت آنان در بازسازی و توسعه عتبات عالیات تاکید کرد و این اقدام را گامی در راستای ترویج فرهنگ نذر، ایثار و امور خیرخواهانه دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فریبا محمدلو روز دوشنبه در جمع مشاوران امور بانوان دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل اظهار کرد: مشارکت بانوان در بازسازی حرم‌های مطهر تنها به کمک‌های مالی و عمرانی محدود نمی‌شود، بلکه فرصتی برای انتقال فرهنگ نذر، ایثار و ارادت به اهل بیت پیامبر (ع) به نسل‌های آینده است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی بانوان اردبیلی در امور خیر و عام‌المنفعه افزود: زنان این خطه در طول تاریخ با وقف اموال و دارایی‌های خود و مشارکت در ساخت مسجد‌ها و سایر مکان‌های مذهبی، نقش موثری در فعالیت‌های دینی داشته‌اند و این روحیه همچنان در جامعه مشهود است.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری اردبیل همچنین به حضور موثر بانوان نیکوکار در حمایت از اقشار نیازمند اشاره کرد و بهره‌گیری از این ظرفیت را در اجرای طرح‌های عام‌المنفعه، از جمله ساخت مرکز‌های درمانی و بیمارستانی، ارزشمند دانست و گفت: مشارکت در توسعه عتبات عالیات باید به تقویت فرهنگ همدلی، ایثار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی منجر شود.

با همراهی مردم استان اردبیل طرح‌های بزرگ و ارزشمندی برای بازسازی عتبات عالیات از جمله طرح توسعه حرم‌های مطهر حضرت امام حسین (ع) و حضرت ابالفضل العباس (ع) در زمینی به مساحت ۴۰ هکتار در کشور عراق در حال اجرا است که پنج هکتار آن مربوط به صحن حضرت زینب (س) است.

همچنین اجرای صحن حضرت امام محمد باقر (ع) در شهر کاظمین، بازسازی و طلاکاری ایوان باب القبله، ساخت در ورودی این ایوان و ساخت ۲ در ورودی سرداب مقدس غیبت امام زمان (عج) در شهر سامرا به متخصصان ایرانی واگذار شده است.

در همین راستا پویش کاشی حرم از سوی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اردبیل در حال اجرا است و علاقه‌مندان برای مشارکت در این طرح می‌توانند مبلغ ۲ میلیون ریال به شماره کارت ۵۰۷۱-۴۴۵۳-۱۰۷۰-۵۸۹۲ واریز نمایند و تصویر فیش واریزی را به شماره مجازی ۰۹۱۴۹۶۶۶۶۱۳ ارسال کنند تا نام آنها بر پشت کاشی درج شود.