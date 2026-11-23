به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، طرح محله‌محوری و حکمرانی محلی بر شناسایی و شکوفاسازی فرصت‌های موجود در محلات تأکید دارد.

این طرح همزمان با سراسر کشور و در ارباط برخط با رئیس جمهور و رئیس سازمان بسیج مستضعفین آغاز شد .

مسعود پزشکیان و حجت الاسلام و المسلمین حسین طائب در سخنرانی های جداگانه ای بهره مندی از ظرفیت تمام نخبگان در طرح محله محوری برای خدمت به مردم و شناسایی دقیق ظرفیت‌ها، فرصت‌های موجود ، تعامل سازنده و مؤثر با نهاد‌های حاکمیتی، دولتی و عمومی، را از ارکان اصلی موفقیت در طرح حکمرانی محلی برشمردند ؛ طرحی که باید با محوریت مساجد و با مشارکت فعال جامعه دنبال شود.

استاندار سمنان در مراسم آغاز این طرح گفت: شناسایی و رسیدگی به مسایل و مطالبات مردم در محلات با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، محوریت مساجد و حضور مستقیم مدیران در میدان دنبال می‌شود.