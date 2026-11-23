ارائه خدمات آنژیوگرافی به صورت شبانه روزی در یاسوج
با انعقاد قرارداد خدمات تخصصی مورد نیاز بیماران در بخش آنژیوگرافی بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج از امروز بهصورت شبانهروزی ارائه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عباسی رئیس بیمارستان امام سجاد یاسوج گفت: از سه ماه پیش که مرکز آنژیوگرافی راه اندازی شده تاکنون ۵۰۰ بیمارخدمات آنژیوگرافی الکتیو و ۱۷۰ نفر خدمات آنژیوگرافی اورژانسی دریافت کردند. عباسی افزود: قرار است تا سه ماه آینده مرکز کامل قلب استان با تجهیزات و دستگاه سی تی آنژیوگرافی و مرکز ای سی یو و تیم تخصصی عمل قلب باز راه اندازی شود. رئیس بخش آنژیوگرافی بیمارستان امام سجاد یاسوج نیز گفت: بر اساس قرارداد، خدمات بخش آنژیوگرافی بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج با حضور دکتر کشاورز، متخصص اینترونشن قلب، بهصورت ۲۴ ساعته و در تمامی روزهای هفته ارائه می شود. وی افزود: از بهترین تجهیزات دنیا و کشور در این مرکز استفاده می شود و بیماران از به روزترین امکانات بهره مند می شوند.
این اقدام با هدف توسعه دسترسی بیماران به خدمات تخصصی قلب و عروق، تسریع در روند تشخیص و درمان و ارتقای سطح خدمات تخصصی در مرکز استان انجام شده است.