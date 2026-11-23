به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عباسی رئیس بیمارستان امام سجاد یاسوج گفت: از سه ماه پیش که مرکز آنژیوگرافی راه اندازی شده تاکنون ۵۰۰ بیمارخدمات آنژیوگرافی الکتیو و ۱۷۰ نفر خدمات آنژیوگرافی اورژانسی دریافت کردند.

عباسی افزود: قرار است تا سه ماه آینده مرکز کامل قلب استان با تجهیزات و دستگاه سی تی آنژیوگرافی و مرکز‌ ای سی یو و تیم تخصصی عمل قلب باز راه اندازی شود.

رئیس بخش آنژیوگرافی بیمارستان امام سجاد یاسوج نیز گفت: بر اساس قرارداد، خدمات بخش آنژیوگرافی بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج با حضور دکتر کشاورز، متخصص اینترونشن قلب، به‌صورت ۲۴ ساعته و در تمامی روزهای هفته ارائه می شود.

وی افزود: از بهترین تجهیزات دنیا و کشور در این مرکز استفاده می شود و بیماران از به روزترین امکانات بهره مند می شوند.

این اقدام با هدف توسعه دسترسی بیماران به خدمات تخصصی قلب و عروق، تسریع در روند تشخیص و درمان و ارتقای سطح خدمات تخصصی در مرکز استان انجام شده است.