برنامه‌های رسانه ملی امروز با تجلیل از بانوان افتخارآفرین و گرامیداشت سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، به معرفی ثریا آقایی، نخستین المپیکی بدمینتون ایران در رادیو صبا و بررسی ابعاد شخصیتی حضرت‌ ام‌البنین (س) همراه با روایت مقاومت مادران شهدا در شبکه تهران می پردازند.

برنامه های «دختر ایران» و «به خانه برمی گردیم» از قاب رادیو و تلویزیون

برنامه های «دختر ایران» و «به خانه برمی گردیم» از قاب رادیو و تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «دختر ایران» رادیو صبا امشب دوشنبه دوم آذر ساعت ۲۱:۴۵ با تهیه‌کنندگی آزاده شاهرخ‌مهر و اجرای فریبا باقری، میزبان ثریا آقایی، چهره برجسته و تاریخ‌ساز بدمینتون بانوان کشور است.

این برنامه به روایت مسیر موفقیت و اراده پولادین این ورزشکار می‌پردازد؛ بانویی که به‌عنوان نخستین نماینده تاریخ بدمینتون ایران موفق به کسب سهمیه المپیک توکیو (۲۰۲۰) شد و با پیروزی برابر حریف مالدیوی، نخستین برد تاریخ این رشته در میادین المپیک را رقم زد.

همچنین مجله عصرگاهی «به خانه برمی‌گردیم» از شبکه تهران سیما، امروز حوالی ساعت ۱۶:۱۵ به تهیه‌کنندگی میثم محبیان و راحله محمدجانی و با اجرای محمد نظری و زینب پورابراهیم، با محور سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) روی آنتن می رود.

در این برنامه ضمن بازخوانی سیره آن بانوی بزرگوار توسط سیده معصومه طباطبایی، طاهره امیرخانی فراهانی و حوریه خطیبی (مادران شهدا) به روایت صبر و استقامت می پردازند.

همچنین محمدامین همدانی تهیه‌کننده انیمیشن، درباره اثر «سفینه نجات» گفت‌و‌گو می کند و فریبا براتعلی، کارآفرین برتر، دیدگاه‌های خود را درباره نقش زنان در توسعه اقتصادی ارائه می دهد.

در بخش آشپزی برنامه نیز «سارا مذهب»، مربی آشپزی، طرز تهیه «خورش نذری» را آموزش می‌دهد.