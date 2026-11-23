در مراسمی از ۱۲ کتاب نویسندگان شهرستان بستان آباد که در یک سال اخیر به همت اهل قلم جوان و با تجربه به چاپ رسیده است رونمایی شد.

رونمایی از ۱۲ اثر نویسندگان شهرستان بستان آباد

رونمایی از ۱۲ اثر نویسندگان شهرستان بستان آباد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، آثار رونمایی‌شده در این مراسم عبارت بودند از:

دعاوی حقوقی چک به زبان ساده_ محمدباقر فتحی

روانشناسی ارتباط معلم و دانش‌آموز در محیط آموزشی_ صمد آسانی ترکمبور

حسابداری در محیط اقتصادی نوین _ سعید علیزاده قره‌بابا

قالارقی سوزلر-_ قوچعلی سهرابی جیداقیه

شهر از دیدگاه برنامه‌ریزان شهری_ هادی اسکندری عین‌الدین

نشانه‌شناسی اجتماعی پوپولیسم_ آرش نمازی شیشوان

نقش معاون آموزشی در مدرسه_ محمدرضا صبوری آبریز

ناشناخته‌های حیدربابا_ جعفر کوهی

حقوق مردم به زبان مردم_ میرمهدی فاطمی کنگ‌لو

مارکس، وبر و جامعه‌شناسی سازمان‌ها_غلامرضا پیر عین‌الدین:

هنر برنامه‌ریزی و مدیریت زمان_ محمدرضا پیری زنگبار

هنر‌های نمایشی و تأثیر آن بر رشد اجتماعی و عزت‌نفس دانش‌آموز_منیره غیوری

رسول یعقوبی فرماندار شهرستان بستان آباد در این مراسم کتاب را مرجع روشنایی در جامعه برشمرد و از اهتمام دولت در حمایت از نشر کتاب و نویسندگان جوان خبر داد و گفت: افزایش یارانه کاغذ و کاهش هزینه‌های چاپ برای حمایت از ناشران در دستور کار دولت قرار دارد

وی انتشار بیش از ۴۰ جلد کتاب توسط نویسندگان جوان شهرستان را در طول یکسال گذشته نشان از ظرفیت بالای علمی در بین جوانان شهرستان برشمرد و گفت: ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و کتابخانه‌های عمومی شهرستان برای حمایت از این ناشران برنامه‌های ویژه‌ای را تدارک دیده‌اند که در ماه‌های پیش رو شاهد افزایش تولیدات فرهنگی در شهرستان خواهیم بود.