جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: عشایر با سلاح برنو به بالگرد دشمن آسیب زدند و حضور آگاهانه آنان در کنار سایر اقشار، رمز پیروزی و اقتدار ایران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرلشکر مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رویداد امید رسانه در تهران با اشاره به حماسه برنو به‌دستان عشایر در مقابله با دشمن گفت: عشایر به‌عنوان ذخایر انقلاب اسلامی، در تمام دوران انقلاب با روشن‌بینی در صحنه حضور داشته‌اند و همواره در مقاطع حساس از کشور دفاع کرده‌اند.

سرلشکر ایزدی افزود: عشایر با همین سلاح برنو توانستند بالگرد دشمن را هدف قرار داده و به آن آسیب وارد کنند؛ اتفاقی که برای دشمن بسیار تعجب‌آور بود و نشان داد مردم ایران در هر نقطه‌ای در برابر متجاوزان ایستادگی می‌کنند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه حضور مردم رمز پیروزی ایران در جبهه‌های مختلف است،ادامه داد: دشمن در هر عرصه‌ای با مقاومت مردم ایران مواجه شده و این حضور مردمی ان‌شاءالله تداوم خواهد داشت. امروز نیز در جبهه هرمز، مردم با حضوری توفنده آماده ایثار، شهادت و مقابله با دشمن هستند.

وی با اشاره به ثبت‌نام بیش از ۳۰ میلیون نفر برای دفاع از کشور بیان کرد: دشمن چگونه می‌تواند در برابر ملتی که بیش از ۳۰ میلیون نفر آن اعلام کرده‌اند جان‌فدای ایران هستند و نیرو‌های مسلحی که هزاران گردان و امکانات گسترده در اختیار دارند، مقاومت کند؟

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: اگر دشمن وارد نبرد زمینی با ایران شود، گورستانی برای خود رقم خواهد زد؛ از این رو ما نبرد زمینی را به معنای نابودی دشمن می‌دانیم.

وی با تأکید بر اهمیت حضور مردم در صحنه‌های مختلف ادامه داد: حضور مردم در میدان بسیار تأثیرگذار است و به اعتقاد من، حضور مردم به‌ویژه بانوان گرانقدر در صحنه‌های میدانی و خیابانی از حضور رزمندگان در جبهه‌ها نیز مهم‌تر است.