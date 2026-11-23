نخستین پناهگاه ابر خشتی محیط زیست کشور با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس محیط زیست کشور در پارک ملی گلستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛نخستین پناهگاه ابر خشتی محیط زیست کشور با حضور شینا انصاری ، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در پارک ملی گلستان به بهره برداری رسید.

پناهگاه خشتی شهید محمود شهمرادی با ۱۳ میلیاردریال اعتبار از محل مسئولیت اجتماعی و کمک خیران محیط زیست با زیر بنای ۶۵ متر مربع با معماری سازگار با طبیعت احداث شده است.

خانم انصاریدر این مراسم از اخذ مجوز جذب ۴۸۰ محیط بان و استفاده از سامانه های هوشمند پایش و هوش مصنوعی برای محافظت از عرصه های محیط زیستی کشور خبر داد.