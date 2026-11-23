رئیس اورژانس فارس گفت: آبان امسال، ۵ هزار و ۶۷۸ نفر در حوادث ترافیکی مصدوم شدند و ۶۹ نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسعود عابد در جمع خبرنگاران با تشریح آمار عملکرد اورژانس در آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این ماه، ۲۷ هزار و ۹۹ مأموریت از سوی کارشناسان اورژانس انجام شده است.

وی افزود: از مجموع مأموریت‌های انجام شده ۱۱ هزار و ۹۰۶ مورد به اعزام بیماران به مراکز درمانی اختصاص داشته و خدمات درمانی ارائه‌شده در محل نیز ۱۰ هزار و ۸۶۳ مورد بوده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه با اشاره به آمار مأموریت‌های ترافیکی بیان کرد: در آبان‌ماه امسال ۵ هزار و ۱۹۷ مأموریت مرتبط با حوادث ترافیکی به ثبت رسیده است. تعداد مصدومان حوادث ترافیکی ۵ هزار و ۶۷۸ نفر و شمار فوتی‌های ثبت‌شده در مأموریت‌های ترافیکی اورژانس ۶۹ نفر بوده است.

عابد با تفکیک حوادث ترافیکی شهری و جاده‌ای گفت: در حوادث شهری، ۳ هزار و ۳۲۵ مأموریت ثبت شده و شمار مصدومان ۳ هزار و ۳۰۲ نفر و فوتی‌ها ۱۵ نفر بوده است.

وی افزود: در حوادث ترافیکی جاده‌ای نیز ۱ هزار و ۸۷۲ مأموریت به ثبت رسیده و شمار مصدومان ۲ هزار و ۳۷۶ نفر و فوتی‌ها ۵۴ نفر بوده است.

رئیس اورژانس فارس در ادامه به مأموریت‌های غیرترافیکی، شامل موارد مرتبط با تروما و بیماری، اشاره کرد و گفت: تعداد مأموریت‌های این بخش ۲۱ هزار و ۹۰۲ مورد بوده است.

وی افزود: تعداد اعزام بیماران حوادث غیرترافیکی به مراکز درمانی ۷ هزار و ۷۲۹ مورد بوده است. همچنین در این ماه ۸۶ مورد مسمومیت با مونوکسید کربن ثبت شده است.

عابد در بخش دیگری از سخنان خود به آمار تماس‌های برقرارشده با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اشاره کرد و اظهار داشت: در آبان‌ماه ۱۴۰۵ در مجموع ۸۷ هزار و ۸۷۲ تماس با اورژانس برقرار شده است که از این تعداد، ۲۰ هزار و ۵۹۶ تماس به اعزام مأموریت منجر شده و ۲ هزار و ۸۹ تماس نیز به‌عنوان تماس مزاحم ثبت شده است.

وی در پایان، حجم مأموریت‌های اورژانس را بیانگر اهمیت و گستردگی خدمات پیش بیمارستانی دانست و بر ضرورت توجه به فرهنگ سازی، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری مردم با کارشناسان اورژانس ۱۱۵ تأکید کرد.