به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، محبوبه شهریاری گفت: از ابتدای امسال تا پایان آبان بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ تماس و پیام از سوی کاربران جاده‌ای جهت پیگیری امور و رفع مشکلات ثبت شده است.

وی افزود: بخش عمده این تماس‌ها مربوط به دریافت اطلاعات از وضعیت مسیر‌ها بوده است.

رییس مرکز مدیریت راه‌های استان بوشهر ادامه داد: در مجموع ۶ هزار و ۵۹۳ تماس با کارشناسان مرکز و ۱۸۸ تماس هم در قالب پاسخگویی گویا پاسخگویی و راهنمایی شده است.

وی درخصوص آمار تفکیکی تماس‌ها با مرکز مدیریت راه‌های استان بوشهر تصریح کرد: ۵ هزار و ۹۸۰ مورد از تماس‌ها در قالب دریافت اطلاعات راه و جاده بوده، همچنین ۵۵۰ تماس درباره مشکلات راه، ۱۹۶ تماس در حوزه حمل و نقل بار و ۵۵ تماس هم درخصوص حوزه مسافر با این این مرکز ثبت شده است.

شهریاری گفت: کاربران جاده‌ای می‌توانند با برقراری ارتباط با سامانه ۱۴۱، از خدماتی نظیر آگاهی از وضعیت ترافیکی، شرایط آب‌وهوایی مسیرها، اطلاع از انسدادها، محدودیت‌های اعمال شده و همچنین ثبت شکایات خود در حوزه زیرساخت‌های جاده‌ای بهره‌مند شوند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با اشاره به نقش سامانه ۱۴۱ به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مدیریت جاده‌ای، تصریح کرد: کارشناسان این اداره کل به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به سوالات مردم و رانندگان در خصوص وضعیت جاده‌ها و ناوگان حمل‌ونقل هستند تا شکایت‌ها و نیاز‌های کاربران در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی شود.