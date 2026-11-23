طرح محله محوری و حکمرانی محلی در خراسان جنوبی همزمان با سراسر کشور به صورت وبیناری، با حضور رئیس جمهور در مساجد استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، استاندار در مراسم آغاز مرحله جدید طرح محله محوری و حکمرانی محلی با محوریت مساجد استان ضمن گرامیداشت هفته بسیج گفت: این طرح با هدف بهره مندی از ظرفیت‌های مردمی برای شناسایی و رفع دغدغه‌های محله‌ها اجرا می‌شود.

هاشمی افزود: هر جا از ظرفیت مردم برای پیشبرد اهداف استفاده شده، نتایج موفقیت آمیزی به دست آمده است؛ از این رو، مسجد می تواند محور ساماندهی ظرفیت‌های محلی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اشتغال زایی، کارآفرینی و اجرای طرح‌های عمرانی باشد.

وی با اشاره به نقش مساجد به عنوان سنگر مقابله با تهدیدات سخت دشمن در دوران دفاع مقدس گفت: امروز نیز باید با محوریت مساجد، در برابر تهدیدات نرم دشمن ایستادگی و برای بهبود معیشت، اشتغال و رفع مشکلات مردم تلاش کرد.

استاندار درخصوص تأمین اعتبار این طرح نیز افزود: هم اکنون ردیف اعتباری مشخصی برای آن ابلاغ نشده و رویکرد اصلی، مدیریت و ساماندهی ظرفیت‌های موجود است، اما می‌توان از ظرفیت خیران نیز برای پیشبرد اهداف طرح استفاده کرد.

فرمانده سپاه انصارالرضای استان نیز گفت: هدف این است که مجموعه ظرفیت‌های حاکمیتی و مردمی در یک جبهه واحد قرار گیرند و برای رفع مسائل و مشکلات محلات به کار گرفته شوند.

سردار بهروز با تاکید بر اینکه همه دستگاه ها، مجموعه‌های مردمی و ظرفیت‌های محلی باید با هم افزایی و همکاری، در مسیر شناسایی و رفع مشکلات محلات گام بردارند افزود: در این طرح، مسجد و امام جماعت محور اصلی فعالیت‌ها هستند و بسیج نیز مسئولیت دبیری و هماهنگی مجموعه محله محوری را بر عهده دارد.

این طرح در تمامی شهرستان‌های استان به صورت وبیناری امروز آغاز شد.