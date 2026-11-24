به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرپرست اداره فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان گفت: این طرح با هدف تسهیل دسترسی مسافران و کاربران جاده‌ای به مراکز خدماتی و رفاهی و ارتقای سطح اطلاع‌رسانی در طول مسیر اجرا می‌شود.

وحید صداقت افزود: در قالب این طرح، تعداد ۱۵ تابلوی معرفی مجتمع‌های خدماتی رفاهی با مجموع مساحت ۲۲۶ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۰۴ میلیارد ریال تهیه و در محور‌های مواصلاتی استان نصب خواهد شد.

صداقت با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی به‌موقع و مناسب به کاربران جاده‌ای تصریح کرد: نصب این تابلو‌ها نقش مؤثری در شناسایی و دسترسی آسان‌تر مسافران به مجتمع‌های خدماتی رفاهی، بهره‌مندی از امکانات بین‌راهی و افزایش رفاه و ایمنی سفر خواهد داشت.