دبیر سی و هشتمین جشنواره تئاتر کهگیلویه و بویراحمد از انتخاب ۹ اثر نمایشی از میان ۱۳ اثر متقاضی برای رقابت در بخش صحنه‌ای این جشنواره خبر داد.

راهیابی ۹ اثر به مرحله نهایی جشنواره تئاتر کهگیلویه و بویراحمد

راهیابی ۹ اثر به مرحله نهایی جشنواره تئاتر کهگیلویه و بویراحمد



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، امین درخشان دبیر سی و هشتمین جشنواره تئاتر استان گفت: هیات داوران استان پس از بررسی و ارزیابی ۱۳ اثر متقاضی، ۹ نمایش را برای حضور در مرحله نهایی بخش صحنه‌ای انتخاب کرد.

درخشان افزود: در راستای حمایت از تلاش هنرمندان تئاتر استان و ایجاد انگیزه بیشتر در گروه‌های نمایشی، سایر آثار متقاضی که در مرحله بازبینی حضور داشتند نیز از حمایت‌های مالی جشنواره برخوردار می‌شوند.

وی بیان کرد: هیات انتخاب این دوره متشکل از رضا کرمی‌زاده، سیمین غلامی ورنامخواستی و اردلان فنی بود که پس از ارزیابی آثار، نمایش‌های برگزیده را برای حضور در مرحله نهایی معرفی کردند.

دبیر سی و هشتمین جشنواره تئاتر استان با اشاره به آثار راه‌یافته به جشنواره بیان کرد: نمایش «رفته بودیم فرود را نبینیم برگردیم» به نویسندگی رضا گشتاسب و کارگردانی مهرداد علی‌پور از گچساران، یکی از آثار منتخب این دوره است.

وی افزود: نمایش «بیوه‌های عبدالعظیم» به نویسندگی رضا دانش‌پژوه و کارگردانی پژمان امیرنژاد و نمایش «آدم‌خوار» به نویسندگی امیرحسین سیدآبادی و کارگردانی علی عبدیانی‌نژاد، هر دو از یاسوج، به مرحله نهایی راه یافته‌اند.

دبیر جشنواره ادامه داد: نمایش «مرصع‌کاری قبای ماهوت» به نویسندگی ابراهیم عادل‌نیا و کارگردانی محمد پورفریحی و سید مرتضی یزدان‌خواه و نمایش «ژمیداز» به نویسندگی مسلم نارکی و کارگردانی مسلم نارکی و اورنگ نارکی، از دیگر آثار منتخب هنرمندان گچساران هستند.

وی گفت: نمایش «چیز» به نویسندگی کامران شهلایی و کارگردانی جواد جهان‌بخش از دهدشت نیز در جمع آثار راه‌یافته به مرحله نهایی قرار دارد.