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رئیس پلیس آگاهی مازندران از دستگیری یک زن سابقهدار بهعنوان عامل اصلی سرقت سیم و کابل هوایی برق، همراه با همدست مردش در یکی از شهرستانهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیس آگاهی استان مازندران از دستگیری یک زن سابقهدار بهعنوان عامل اصلی سرقت سیم و کابل هوایی برق، همراه با همدست مردش در استان خبر داد و گفت: متهمه برای سرقت، از تیرهای برق بالا میرفت و در این کار مهارت عجیبی داشت.
سرهنگ سامع خورشاد در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی چند فقره سرقت سیم و کابل هوایی برق در یکی از شهرستانهای استان، بررسی موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، یک زن و همدست مردش را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرکننده دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی مازندران تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیری سیم و کابل مسروقه و ادوات سرقت کشف شد و هر دو نفر به چند فقره سرقت اعتراف کردند.
سرهنگ خورشاد با اشاره به شیوه سرقت گفت: متهمان برای جدا کردن سیمهای هوایی، از تیر برق بالا میرفتند و زن دستگیرشده در این کار مهارت عجیبی داشت؛ بهگونهای که به گفته کارآگاهان، او در بالا رفتن از تیر برق و جدا کردن کابلها «عجوبه» بود.
وی با اشاره به سوابق متهمه افزود: این زن پیشتر نیز به اتهام کیفزنی، سرقت منزل و سرقتهای مختلف سابقه داشته و این بار با همدستی یک مرد، سرقت تجهیزات عمومی را در دستور کار قرار داده بود.
رئیس پلیس آگاهی مازندران خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند و با قرار مناسب قضایی روانه زندان گردیدند.