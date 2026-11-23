شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۲ آذر ۱۴۰۵ با ثبت بازدهی ۰.۸۱ درصدی و افزایش ۶۷ هزار ۴۶۵ واحدی به ۸ میلیون و ۳۹۴ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس به ۸ میلیون و ۳۹۴ هزار واحد رسید

شاخص کل بورس به ۸ میلیون و ۳۹۴ هزار واحد رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۱.۶۹ درصدی و افزایش ۴۲ هزار و ۳۳ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۵۳۰ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز ۳ هزارو ۴۹۲ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه فلزات اساسی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۳۱ هزار و ۸۴۳ میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۸۶ درصد بازار معادل حدود ۸۱۰ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.