نخستین کنگره بین‌المللی انجمن اندومتریوز و آدنومیوز ایران، از ۳ تا ۵ آذر ۱۴۰۵ با حضور متخصصان برجسته داخلی و بین‌المللی در مجتمع فرهنگی ولایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نخستین کنگره بین‌المللی انجمن اندومتریوز و آدنومیوز ایران، از فردا سوم آذر تا پنج شنبه پنجم آذرماه ۱۴۰۵ با حضور متخصصان برجسته داخلی و بین‌المللی در مجتمع فرهنگی ولایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می‌شود.

دکتر سعید البرزی، رئیس کنگره و فلوشیپ نازایی و آندوسکوپی زنان، با تبیین اهداف این رویداد اظهار داشت: این کنگره بستری برای تبادل دانش، انتقال تجربیات بالینی و آشنایی با آخرین دستاورد‌های علمی در حوزه تشخیص و درمان اندومتریوز و آدنومیوز فراهم می‌کند.

این رویداد علمی با شعار «جراحی کمتر، تشخیص بهتر، درمان دارویی بهینه» و با هدف تبادل تجربیات در زمینه تشخیص و مدیریت چالش‌های سلامت زنان برگزار می‌شود.

وی افزود : برنامه علمی شامل پنل‌های تخصصی، سخنرانی‌های علمی و نشست‌های تعاملی است که با حضور صاحب‌نظران حوزه زنان و جراحی‌های کم‌تهاجمی برگزار خواهد شد.

همچنین در این کنگره، کارگاه‌های تخصصی سونوگرافی اندومتریوز، آدنومیوز، هیستروسکوپی و لاپاراسکوپی برای ارتقای مهارت‌های عملی برگزار می‌شود.

دکتر الهام عسکری، دبیر اجرایی کنگره و متخصص زنان و زایمان، با تأکید بر اهمیت مدیریت چندتخصصی این بیماری‌ها، گفت: اندومتریوز و آدنومیوز از چالش‌های جدی سلامت زنان هستند که سلامت باروری و کیفیت زندگی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

وی با اشاره به طراحی برنامه‌های علمی، افزود تلاش بر این است که با بهره‌گیری از سخنرانی‌های تخصصی، پیوند مستحکمی میان شواهد علمی و کاربرد‌های بالینی ایجاد شود.

دبیر اجرایی کنگره و متخصص زنان و زایمان با تأکید بر ضرورت تشخیص زودهنگام و استفاده از درمان‌های دارویی بهینه برای پرهیز از جراحی‌های غیرضروری، ابراز امیدواری کرد که این کنگره زمینه‌ساز تقویت همکاری‌های پژوهشی و ارتقای استاندارد‌های درمانی در کشور باشد