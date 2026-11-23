مرحله جدید طرح محله‌محوری و حکمرانی مردمی، با محوریت مساجد و مشارکت مردم در سراسر کشور آغاز شده, طرحی برای شناسایی ظرفیت‌ها، حل مسائل و توانمندسازی محلات است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مسجد، محور همدلی و مشارکت مردم این بار در قالب طرح محله‌محوری و حکمرانی مردمی, مرحله جدید این طرح امروز در ارتباط وبیناری با رئیس‌جمهور آغاز شد.

طرحی که قرار است مسائل و ظرفیت‌های هر محله با همراهی مردم، خیرین و امامان جماعت شناسایی و برای حل آنها چاره‌اندیشی شود.

سردار رضایی فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، در نشست آغاز این طرح در استان، بر هم‌افزایی دستگاه‌ها و مشارکت مردم در توانمندسازی محلات تأکید کرد.

ماموستا رستمی، امام جمعه سنندج هم مسجد را پایگاه اصلی خدمت‌رسانی و حل مشکلات مردم دانست.

این طرح با همکاری سپاه و بسیج مساجد و محلات اجرا می‌شود ظرفیتی که در کردستان با بیش از دو هزار مسجد، می‌تواند گامی برای شکل‌گیری محلاتی پویا و توسعه‌یافته باشد.