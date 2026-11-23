وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی نهادی و اتخاذ رویکردی یکپارچه در صیانت از میراث‌فرهنگی و توسعه زیرساخت‌های کشور، پیشنهاد تشکیل کمیته دائمی هماهنگی با وزارت راه را مطرح کرد و گفت: ۸۰ درصد مسائل و موانع موجود با همکاری و تصمیم‌گیری مشترک قابل حل است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما نشست مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی و معاونان دو وزارتخانه، صبح امروز دوشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۵ در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

سیدرضا صالحی‌امیری در این نشست، با تبیین ابعاد ماموریت‌های مشترک دو وزارتخانه و ضرورت تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی، بر عبور از تعاملات موردی و استقرار یک سازوکار پایدار برای شناسایی، بررسی و رفع موانع تاکید کرد و پیشنهاد داد کمیته دائمی هماهنگی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دو وزارتخانه تشکیل شود و تصمیمات آن پس از تایید وزیران، مبنای همکاری و اقدام مشترک قرار گیرد.

او با تاکید بر پیوند ساختاری ماموریت‌های دو دستگاه اظهار کرد: ما دو وزارتخانه، دو روی یک سکه هستیم، اگر هرکدام در انجام ماموریت‌های خود ناموفق باشیم، دولت متحمل خسارت خواهد شد. تصمیم ما باید مشترک باشد و باید بپذیریم که مسائل را با همکاری یکدیگر و از طریق گفت‌و‌گو و تصمیم‌گیری مشترک روی میز حل کنیم.

صالحی‌امیری با اشاره به تعدد پرونده‌های مرتبط با تعرض یا نقض عرصه و حریم آثار تاریخی، خواستار رسیدگی نظام‌مند به این موضوعات شد و گفت: در حوزه عرصه و حریم آثار تاریخی با مجموعه‌ای از مسائل مواجه هستیم. این موضوعات نیازمند بررسی کارشناسی، تصمیم‌گیری مشترک و پیگیری مستمر هستند.

او درباره سازوکار پیشنهادی برای تحقق این هدف توضیح داد: کمیته دائمی هماهنگی باید با حضور یک نماینده از وزارت میراث‌فرهنگی و یک نماینده از وزارت راه و شهرسازی تشکیل شود و متناسب با موضوعات مطرح‌شده، معاون تخصصی مربوط نیز در جلسات حضور پیدا کند. خروجی این کمیته پس از تایید دو وزیر، به مصوبه همکاری مشترک تبدیل شود تا تصمیمات از مرحله گفت‌و‌گو فراتر رفته و در عرصه اجرا نیز قابلیت پیگیری داشته باشند.

ضرورت ایجاد زبان مشترک میان دولت، شهرداری‌ها و نهاد‌های محلی

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه، شهرداری‌ها و مدیریت شهری را یکی از کانون‌های مهم تعامل در حوزه صیانت از میراث‌فرهنگی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای دانست و با تاکید بر ضرورت تعریف روابط سازمان‌یافته میان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، شهرداری‌ها در پیشبرد برنامه‌های شهری و فرهنگی نقش موثری دارند، اما در کشور ما هنوز روابط و سازوکار‌های همکاری میان دستگاه‌های متولی به‌درستی تعریف و نهادینه نشده است.

او با تاکید بر اینکه نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌تواند به تضعیف کارآمدی نظام اجرایی منجر شود، تصریح کرد: اگر در یک استان یا شهر، دستگاه‌های دولتی زبان مشترک نداشته باشند، مردم احساس بی‌دولتی می‌کنند و این مسئله خطرناک است. باید به یک رویکرد واحد برسیم، چراکه گاهی شهرداری‌ها از شکاف و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول استفاده می‌کنند و همین مسئله، زمینه بروز تخلف و پیچیده‌تر شدن مشکلات را فراهم می‌کند.

صالحی‌امیری افزود: اگر موضع و تصمیم دو وزارتخانه واحد باشد، امکان تخطی و بهره‌برداری از اختلاف‌نظر‌های بین‌بخشی به حداقل می‌رسد. معتقدم بخش عمده‌ای از مسائل موجود با همکاری دوجانبه قابل حل است و تشکیل کمیته دائمی می‌تواند این ظرفیت را به یک سازوکار عملیاتی تبدیل کند.

صیانت از میراث‌فرهنگی، مسئولیتی فراتر از ماموریت یک وزارتخانه

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با قرار دادن همکاری دو وزارتخانه در چارچوب مسئولیت مشترک دولت در قبال هویت تاریخی و تمدنی ایران، خاطرنشان کرد: رسالت ما حفظ ایران، تمدن، فرهنگ و اصالت این سرزمین است. ایران دارای سازه‌ای هویتی و تمدنی است و صیانت از این سرمایه، مسئولیت همه اعضای دولت به شمار می‌رود.

او با اشاره به جایگاه راهبردی وزارت راه و شهرسازی در تحقق این ماموریت، نقش این وزارتخانه را در فراهم‌سازی بستر‌های توسعه و حفاظت از میراث تاریخی کشور بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: ما به ظرفیت‌ها و همکاری وزارت راه و شهرسازی نیاز داریم، چراکه ماموریت‌های مشترک گسترده‌ای میان دو مجموعه وجود دارد و بخش قابل‌توجهی از مسائل را می‌توان با هماهنگی و هم‌افزایی حل‌وفصل کرد.

ظرفیت حمل‌ونقل هوایی و زمینی برای احیای بازار گردشگری عراق

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه گردشگری ورودی و فعال‌سازی ظرفیت بازار کشور‌های همسایه، به‌ویژه عراق، را از محور‌های مهم همکاری دو وزارتخانه دانست و با اشاره به ظرفیت قابل‌توجه این بازار اظهار کرد: بخش مهمی از ظرفیت گردشگری ایران به بازار عراق وابسته است و در شرایط کنونی، توسعه سفر‌های زمینی خانوادگی و تقویت ارتباطات حمل‌ونقلی با این کشور می‌تواند در جبران بخشی از ظرفیت ازدست‌رفته گردشگری موثر باشد.

او با اشاره به نقش تعیین‌کننده دسترسی هوایی در تسهیل سفر گردشگران عراقی افزود: اگر بتوانیم خدمات پروازی را در فرودگاه‌های آبادان، اهواز، ایلام، کرمانشاه و ارومیه تضمین و فعال کنیم، ظرفیت قابل‌توجهی برای بازگشت گردشگران و جبران بخشی از افت بازار گردشگری فراهم خواهد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده میان استانداران مناطق مرزی و طرف عراقی، خاطرنشان کرد: روزانه حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر از مرز شلمچه وارد کشور می‌شوند. اگر برای فعال‌سازی چهار تا پنج فرودگاه در مناطق هدف برنامه‌ریزی عملیاتی داشته باشیم، استانداران نیز می‌توانند مذاکرات و اقدامات اجرایی لازم را با طرف عراقی دنبال کنند.

او فعال‌سازی مسیر‌های مرزی و تکمیل زنجیره دسترسی به مقاصد گردشگری را اقدامی دارای آثار چندوجهی دانست و گفت: تقویت این مسیر‌ها علاوه بر توسعه گردشگری، به رونق اقتصادی، افزایش اشتغال، آبادانی مناطق مرزی و توزیع متوازن‌تر فرصت‌های اقتصادی کمک می‌کند.

گردشگری و صنایع‌دستی؛ دو ظرفیت مهم ارزآوری و اشتغال‌آفرینی

وزیر میراث‌فرهنگی در تشریح ابعاد اقتصادی ماموریت‌های این وزارتخانه، گردشگری و صنایع‌دستی را از حوزه‌های مهم مولد درآمد، ارزآوری و اشتغال در اقتصاد کشور معرفی کرد و با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این دو بخش گفت: در حال حاضر مراکز گردشگری دارای مجوز در کشور زمینه اشتغال مستقیم ۴۱۰ هزار نفر و اشتغال غیرمستقیم یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار نفر را فراهم کرده‌اند.

او با اشاره به متوسط هزینه‌کرد گردشگران خارجی در ایران اظهار کرد: هر گردشگر به‌طور میانگین حدود یک‌هزار و ۲۷۰ دلار در کشور هزینه می‌کند و این رقم در حوزه گردشگری سلامت می‌تواند به دو تا سه هزار دلار برسد. این ارقام نشان می‌دهد که توسعه گردشگری، علاوه بر آثار فرهنگی و اجتماعی، از منظر اقتصادی و تامین درآمد ارزی نیز واجد اهمیت راهبردی است.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های وزارت راه و شهرسازی برای توسعه زنجیره عرضه و فروش صنایع‌دستی، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن، قطار‌ها و بنادر را بستر‌هایی ارزشمند برای معرفی و عرضه مستقیم تولیدات هنرمندان ایرانی دانست و گفت: یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های پیش‌روی صنایع‌دستی، امکانات و زیرساخت‌هایی است که وزارت راه و شهرسازی در اختیار دارد. می‌توان با ایجاد بازارچه‌های صنایع‌دستی در شهر‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت فرودگاه‌ها و بنادر، زمینه عرضه مستقیم محصولات و توسعه صادرات را فراهم کرد.

او با اشاره به اشتغال گسترده این حوزه افزود: ۶۷۳ هزار نفر در بخش صنایع‌دستی اشتغال مستقیم دارند و علاوه بر این، شمار قابل‌توجهی از زنان خانه‌دار نیز در این عرصه فعالیت می‌کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر اینکه هدف این وزارتخانه تصدی‌گری در عرصه فروش نیست، تصریح کرد: ما به دنبال ویترین هستیم. هواپیماها، قطارها، فرودگاه‌ها و بنادر می‌توانند به ویترین معرفی و عرضه صنایع‌دستی ایران تبدیل شوند. رویکرد ما تسهیل‌گری است و نمی‌خواهیم وارد فعالیت‌های تصدی‌گرایانه شویم بلکه در پی ایجاد فرصت برای تولیدکنندگان و کوتاه کردن دست واسطه‌ها و دلالان از زنجیره عرضه هستیم.

رفع موانع زیرساختی و تسهیل سرمایه‌گذاری در تاسیسات گردشگری

صالحی‌امیری در ادامه، تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز پروژه‌های گردشگری را از دیگر زمینه‌های ضروری همکاری دو وزارتخانه برشمرد و گفت: تعداد قابل‌توجهی از پروژه‌های گردشگری به دلیل مشکلات مربوط به انشعابات و راه‌های دسترسی با موانع اجرایی مواجه هستند. با تعریف همکاری‌های مشترک و اتخاذ راهکار‌های مشارکتی می‌توان بخش مهمی از این مشکلات را برطرف کرد و زمینه بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را فراهم آورد.

او همچنین با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در زمینه واردات تجهیزات هتلی و پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری، از افزایش تمایل فعالان حوزه ساخت‌وساز و انبوه‌سازان برای ورود به عرصه احداث هتل خبر داد و افزود: در حوزه تامین تجهیزات و ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، اقدامات موثری انجام شده است. این سیاست‌ها موجب شده است بخشی از فعالان حوزه ساختمان و انبوه‌سازان به سرمایه‌گذاری در بخش هتلداری علاقه‌مند شوند و حجم درخواست‌ها و مجوز‌های صادرشده در این حوزه نسبت به گذشته افزایش محسوسی داشته باشد.

محور‌های اجرایی همکاری دو وزارتخانه

در بخش دیگری از این نشست، مجموعه‌ای از موضوعات و محور‌های همکاری مشترک دو وزارتخانه با هدف رفع موانع حقوقی، اجرایی و زیرساختی، تسهیل سرمایه‌گذاری و تقویت حفاظت از میراث‌فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.

تهیه و تدوین طرح ویژه بافت تاریخی شهرها، تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی و تامین اراضی معوض، عملیاتی‌سازی مصوبه شورای پول و اعتبار درباره پرداخت تسهیلات خرید خانه‌های تاریخی و تامین منابع مالی مرمت و مقاوم‌سازی این بناها، از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

همچنین اصلاح قانون نظام مهندسی در ارتباط با آیین‌نامه فنی و اجرایی بنا‌ها و بافت‌های تاریخی، تصویب مطالعات فرهنگی و تاریخی برای طرح‌های عمرانی، بررسی ضوابط و تصمیم‌گیری درباره بلندمرتبه‌سازی هتل‌ها و رفع موانع توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی، ریلی و جاده‌ای در دستور کار گفت‌و‌گو‌های دو طرف قرار داشت.

تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و معرفی طرح‌های گردشگری، اتخاذ تصمیمات یکپارچه برای ساماندهی مجتمع‌های خدماتی و رفاهی، هماهنگی در بهره‌گیری از ظرفیت مجوز‌های مرتبط با آیین‌نامه اقتصاد دریامحور و تعیین خط مرزی ساحلی به‌منظور واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران، از دیگر محور‌های مورد بررسی بود.

توسعه گردشگری ساحلی و دریایی، تعریف پروژه‌های پیشران مشترک، استفاده از ظرفیت بنادر و فرودگاه‌ها برای معرفی تصویر ایران زیبا، بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی وزارت راه و شهرسازی برای مشارکت در مرمت کاخ‌موزه‌های آسیب‌دیده در جنگ و تشکیل کارگروه تخصصی برای ساماندهی و رفع مشکلات ۳۲ پروژه دارای سند وزارت راه و شهرسازی نیز در زمره موضوعات مطرح‌شده در این نشست قرار داشت.