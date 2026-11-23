به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی در نشست هم‌اندیشی با مدیران معاونت شهرسازی و معماری، با قدردانی از اقدامات و تلاش‌های صورت‌گرفته در این معاونت، آغاز رویکرد تحولی در حوزه شهرسازی را اقدامی مهم دانست و اظهار کرد: تهران از ظرفیت‌های کم‌نظیری برخوردار است که باید با پژوهش، شناسایی و بازتعریف ضوابط و سازوکار‌های اجرایی، امکان بهره‌برداری درست از آنها فراهم شود. این معاونت در مسیر درستی در حال حرکت است و اقدامات صورت‌گرفته با قوت باید پیگیری شود.

ضرورت تبدیل برنامه‌های تحولی به برنامه‌های اجرایی

وی با تأکید بر ضرورت تبدیل برنامه‌های تحولی به چارچوب‌های اجرایی مشخص، افزود: یکی از الزامات پیشبرد این رویکرد، تبیین دقیق اقدامات برای همکاران، مسئولان، جامعه تخصصی و افکار عمومی است. در این مسیر، تعامل مؤثر با دستگاه‌های مسئول و تشریح آثار تصمیمات و مصوبات شهرسازی اهمیت ویژه‌ای دارد. از جمله در موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰، باید ضمن توجه به الزامات قانونی، استحکام بنا، رعایت ضوابط شهرسازی و کیفیت ساخت‌وساز، زمینه‌ای فراهم شود که از شکل‌گیری تخلف در مرحله احداث ساختمان جلوگیری شود، چراکه رویکرد اصلی باید پیشگیری از تخلف، نه صرفا رسیدگی به آن پس از وقوع باشد.

شهردار تهران با اشاره به ضرورت رفع موانع حقوقی و کارشناسی در اجرای طرح‌های شهری تصریح کرد: در برخی موضوعات، از جمله مباحث مرتبط با شهرسازی، ممکن است اختلاف برداشت‌هایی در زمینه قوانین یا دیدگاه‌های تخصصی وجود داشته باشد. این اختلاف‌نظر‌ها باید با گفت‌وگوی کارشناسی و بررسی حقوقی حل‌وفصل شوند و نباید به مانعی برای پیشرفت کار تبدیل شوند. آنچه اهمیت دارد، دستیابی به راهکار درست برای امروز و آینده شهر است.

زاکانی در ادامه، «اطلاع‌رسانی» و «اقناع افکار عمومی» را از الزامات موفقیت برنامه‌های تحولی دانست و گفت: تلاش‌های تخصصی نباید در اتاق‌های کارشناسی و جلسات مدیریتی محدود بماند. مردم باید بدانند که اقدامات حوزه شهرسازی صرفا به ساخت‌وساز و صدور مجوز محدود نیست، بلکه هدف اصلی، ارتقاء کیفیت محیط شهری، بهبود سیمای پایتخت و افزایش کیفیت زندگی شهروندان است. اگر دستاورد‌های این حوزه به‌درستی برای جامعه تبیین نشود، تصویری ناقص از عملکرد شهرسازی شکل می‌گیرد؛ بنابراین لازم است با استفاده از ابزار‌های رسانه‌ای، تولید محتوای تصویری و روایت ملموس تغییرات شهری، ارتباط مؤثرتری با مردم و جامعه حرفه‌ای برقرار شود.

وی تدوین برنامه‌های مشخص رسانه‌ای در پیوست طرح‌های تحولی شهرسازی را، وظیفه مهم روابط‌عمومی معاونت شهرسازی و معماری عنوان کرد و بر ضرورت تدوین بسته‌های مشخص برای ترویج ایده‌های شهرسازانه و تبیین آنها برای مخاطبان مختلف تأکید کرد.

تعریف بسته‌های اجرایی برای تحول در معماری و شهرسازی

شهردار تهران همچنین بر ضرورت تدوین بسته‌های مشخص تحول در معماری و شهرسازی تأکید کرد و افزود: باید مجموعه‌ای از پروژه‌های هدفمند در نقاط مختلف شهر، از جمله ایستگاه‌های مترو، فضا‌های آموزشی و محدوده‌های مستعد نوسازی، در قالب بسته‌های اجرایی تعریف شود. ایجاد کانون‌ها و جزایر تحول در محدوده‌های مشخص شهری، می‌تواند به شکل‌گیری الگو‌های موفق و تسری آن به سایر نقاط شهر کمک کند.

زاکانی با اشاره به ضرورت ارتقاء کیفیت معماری و ساخت‌وساز در تهران خاطرنشان کرد: هدف نهایی باید حرکت به سمت ساختمان‌های باکیفیت، معماری متناسب با هویت شهری، توسعه ساختمان‌های سبز و ارتقاء کیفیت محیط زندگی باشد. در این میان، توجه به محدوده‌های پیرامون ایستگاه‌های مترو و بافت‌های فرسوده می‌تواند به‌عنوان یکی از محور‌های مهم تحول در شهرسازی دنبال شود، به‌ویژه آنکه این اقدامات باید به بهبود واقعی شرایط زندگی شهروندان منجر شوند.

مسکن و نوسازی بافت‌های ناکارآمد؛ زمینه‌ساز بهبود زندگی و امید اجتماعی

شهردار تهران با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مسائل اقتصادی و معیشتی شهروندان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که می‌تواند آثار ملموس اقدامات مدیریت شهری را در زندگی مردم نشان دهد، مسکن و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد است. اگر بتوان در محدوده‌های هدف‌گذاری‌شده، به‌ویژه در پهنه‌های دارای بافت‌های ناپایدار، زمینه بهبود شرایط سکونت و تسهیل تأمین مسکن استطاعت‌پذیر را فراهم کرد، این اقدامات می‌تواند به تقویت امید اجتماعی منجر شود. مردم باید نتیجه سیاست‌های شهری را در زندگی روزمره خود احساس کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت حریم پایتخت را نیازمند رویکردی یکپارچه و هماهنگ دانست و گفت: مقابله با تخلفات در حریم شهر تهران باید در قالب یک جریان منسجم و مستمر دنبال شود. این موضوع مستلزم تعامل و هماهنگی با شهرستان‌های پیرامونی و توجه به مدیریت منابع و ظرفیت‌های مشترک است.

شهردار تهران در جمع‌بندی تأکید کرد: مسیر تحول شهرسازی باید با سرعت، خلاقیت، انسجام اجرایی و ارتباط مؤثر با مردم و جامعه تخصصی دنبال شود و دستاورد آن نه صرفا در تغییر ضوابط و فرآیندها، بلکه در ارتقاء کیفیت ساخت‌وساز، بهبود سیمای شهری و افزایش کیفیت زندگی شهروندان نمایان شود.

گفتنی است؛ در ابتدای این جلسه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و مدیران کل این معاونت، گزارشی از اقدامات، برنامه‌ها و طرح‌های حوزه شهرسازی را ارائه کردند.