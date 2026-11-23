رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران از افزایش ۴۰۰ درصدی تعرفه برق کشاورزی و رشد ۸۰۰ درصدی قیمت کود‌های فسفاته و پتاسه خبر داد و بازنگری در سیاست‌های حمایتی برای حفظ پایداری تولید را خواستار شد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، پیمان عالمی در نشست خبری با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی گفت: قیمت کود اوره حدود ۴۰۰ درصد و کود‌های فسفاته و پتاسه تا ۸۰۰ درصد افزایش یافته است؛ همچنین تعرفه برق کشاورزی نیز با رشد ۴۰۰ درصدی همراه بوده است.

وی افزود: افزایش هزینه نهاده‌ها و خدمات در شرایطی به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود که قیمت بسیاری از محصولات اساسی متناسب با رشد هزینه‌های تولید افزایش نیافته و این مسئله حاشیه سود فعالان بخش کشاورزی را کاهش داده است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با اشاره به مشکلات نقدینگی کشاورزان گفت: نهاده‌هایی مانند ذرت، سویا و جو اغلب به‌صورت نقدی یا با پیش‌پرداخت خریداری می‌شوند، اما بازگشت سرمایه حاصل از فروش محصولات زمان‌بر است.

عالمی با بیان اینکه بازگشت مطالبات حاصل از فروش شیر ممکن است دو تا سه ماه و محصولات دیگر مانند ذرت علوفه‌ای تا پنج ماه زمان ببرد، گفت: این فاصله زمانی، در کنار محدودیت تسهیلات بانکی، کشاورزان را با چالش تأمین سرمایه در گردش مواجه کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های حمایتی و قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی افزود: قیمت محصولات باید بر اساس هزینه‌های واقعی تولید تعیین شود تا ضمن حمایت از حقوق تولیدکنندگان، استمرار تولید و امنیت غذایی کشور نیز تضمین شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران همچنین با اشاره به ضرورت تعیین نرخ گندم در پایان فصل برداشت گفت: با توجه به نوسان قیمت نهاده‌ها و خدمات، لازم است در سیاست‌های قیمت‌گذاری، شرایط واقعی تولید و تغییرات هزینه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

عالمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی بخش کشاورزی گفت: این بخش با سهم حدود ۱۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی، تنها ۴.۹ درصد از انرژی کشور را مصرف می‌کند و سهم آن از مصرف گاز نیز کمتر از ۲ درصد است.

وی تأکید کرد: حمایت مالی و تأمین تسهیلات مناسب برای فعالان بخش کشاورزی می‌تواند به استفاده بهتر از ظرفیت‌های تولیدی و حفظ امنیت غذایی کشور کمک کند.