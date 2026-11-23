نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی از سفر وزیر ورزش و جوانان به بوشهر در روز سه‌شنبه خبر داد و گفت: بررسی طرح‌های ناتمام ورزشی و نیز مسایل جوانان و بستر‌های توسعه استعداد‌های آنها، از اولویت‌های این سفر خواهد بود.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، جعفر پورکبگانی در جمع خبرنگاران از سفر وزیر ورزش و جوانان به بوشهر در روز سه‌شنبه ۳ آذر به استان خبر داد و گفت: هدف از دعوت از وزیر ورزش و جوانان، بررسی میدانی وضعیت زیرساخت‌های ورزشی، رسیدگی به دغدغه‌های جوانان و رفع چالش‌های موجود در حوزه فعالیت‌های اجتماعی و ورزشی استان است.

وی در توضیح محور‌های اصلی این سفر اظهار کرد: علاوه بر بازدید از طرح‌های ورزشی در حال اجرا، موضوع مسائل و مطالبات جوانان نیز در دستور کار این سفر قرار دارد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس تصریح کرد: بررسی طرح‌های ناتمام ورزشی و نیز مسایل جوانان و بستر‌های توسعه استعداد‌های جوان، از اولویت‌های این بازدید خواهد بود و انتظار می‌رود در پی این حضور، دستوراتی جهت حمایت بیشتر از جوانان و توسعه ظرفیت‌های آنان صادر شود.

وی همچنین اضافه کرد: بخشی از این سفر به بررسی وضعیت اماکن ورزشی که با چالش‌های حقوقی و اداری مواجه هستند، اختصاص دارد.

پورکبگانی اظهار کرد: بسیاری از اماکن ورزشی به دلیل گره‌های قانونی، دچار مشکلاتی هستند و هدف ما این است که از طریق این بازدید میدانی، راهکار‌های اجرایی برای رفع این مشکلات و بهره‌برداری حداکثری از این اماکن اتخاذ شود.

وی گفت: انتظار می‌رود در جریان این سفر، با شنیدن دغدغه‌های مستقیم ورزشکاران و جوانان استان، دستور‌های اجرایی مشخصی از سوی وزیر ورزش جهت تسریع در طرح‌ها و رفع موانع موجود صادر شود.