به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، هفته نخست لیگ ملی مهارت‌های پنج‌گانه نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ویژه پایوران، با حضور هشت تیم از استان‌های کشور به مدت سه روز در سمنان برگزار شد.

این رقابت‌ها با هدف ارتقای آمادگی جسمانی و رزمی، تقویت تاب‌آوری، شناسایی استعداد‌های برتر و افزایش توان بازدارندگی نیرو‌های مسلح برگزار شد.

سردار گنجعلی معاون بازرسی قرارگاه امام حسین گفت: حضور در مسابقات المپیک نیرو‌های مسلح در سال ۲۰۲۷ به‌عنوان یکی از اهداف بلندمدت دنبال می‌شود و برگزاری مسابقات انتخابی نیرو‌های مسلح در استان کرمان برای آذرماه پیش‌بینی شده است.