به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس داده‌های نظام مراقبت دیده‌وری تنفسی، شیب افزایشی آنفلوآنزا در کشور به سطح هشدار رسیده است. گزارش‌های جدید نشان می‌دهد نسبت نمونه‌های مثبت آنفلوانزا از هفته سی‌ویکم با جهشی محسوس به ۳۰.۷ درصد رسیده که فراتر از آستانه هشدار است.

در بررسی توزیع سنی، کودکان بیشترین میزان ابتلا را به خود اختصاص داده‌اند؛ به‌طوری که ۵۲.۳ درصد از موارد مثبت متعلق به کودکان است و بیشترین تراکم در گروه‌های سنی ۲ تا ۵ سال و ۶ تا ۱۵ سال مشاهده می‌شود. همچنین در میان استان‌ها، بوشهر، خراسان جنوبی و کردستان با داشتن بالاترین نرخ مثبت شدن، در وضعیت هشدار بالا قرار دارند.

مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر ضمن تأکید بر ضرورت تشدید اقدامات پیشگیرانه، استفاده از ماسک در محیط‌های پرخطر (مانند بیمارستان‌ها، آسایشگاه‌ها و وسایل نقلیه عمومی) و ارتقای سطح مراقبت‌های بهداشتی را برای کنترل این روند افزایشی ضروری دانست.