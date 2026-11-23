به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدجواد کولیوند در نشست بررسی روند اجرای طرح پزشک خانواده گفت: با مشارکت و هم افزایی دانشگاه‌های علوم پزشکی، تأمین اجتماعی، و دیگر مراکز درمانی دولتی و غیردولتی، زمینه اجرای مطلوب این طرح، گسترش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به شهروندان فراهم می‌شود.

استاندار سمنان با بیان اینکه این طرح در حال حاضر در دو شهرستان استان در حال اجراست و مقرر شده در سایر شهرستان‌ها نیز گسترش یابد، افزود: باید سازوکارو الزامات اجرایی طرح مشخص شود تا در روند اجرا با مشکل مواجه نشویم.

استاندار سمنان با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف نحوه مشارکت مراکز درمانی تأمین اجتماعی در طرح پزشک خانواده خاطرنشان کرد: ساختمان‌های ملکی تأمین اجتماعی در مهدی‌شهر و شاهرود باید در چارچوب این طرح قرار گیرند و در گام نخست، ارائه خدمات در شیفت‌های صبح و عصر در این مراکز ساماندهی شود.

کولیوند همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف درباره اهداف و نحوه اجرای طرح پزشک خانواده تأکید کرد و گفت: مردم باید از خدمات پیش‌بینی‌شده در این طرح و چگونگی بهره‌مندی از آن آگاهی داشته باشند تا بتوانند از ظرفیت مراکز درمانی مشارکت‌کننده استفاده کنند، همچنین لازم است وضعیت پوشش بیمه‌ای و چگونگی ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، از جمله بیمه سلامت، در چارچوب طرح مشخص باشد تا مردم در زمان مراجعه با ابهام وا سردرگمی مواجه نشوند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی سمنان از اجرای این طرح در مهدیشهر از شش ماه قبل تا کنون خبر داد و گفت: ۱۷ پزشک عمومی و ۱۷ متخصص در اجرای این طرح همکاری میکنند.

علی رشیدی پور با تاکید بر اهمیت مشارکت مردم در طرح پزشک خانواده گفت: اجرای این طرح هزینه‌های درمانی تا در حد قابل توجهی کاهش میدهد.