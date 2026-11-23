به مناسبت هفته بسیج ۵۲ نیروگاه‌ خورشیدی کوچک مقیاس مدارس استان سمنان به صورت همزمان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مراسم افتتاح این نیروگاه ها در گرمسار برگزار شد و طی آن نخستین نیروگاه‌ خورشیدی ۵ کیلو وات مدرسه ای شهرستان گرمسار به همت بسیج سازندگی ، آموزش و پرورش و شرکت تزویع برق استان سمنان آغاز بکار کرد.

علی اکبر شهابی نیا مسئول بسیج سازندگی سپاه استان سمنان از اجرای ۱۴۲ نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس در مدارس استان خبر داد و گفت : از این تعداد ۵۲ نیروگاه به مناسبت هفته بسیج افتتاح شد و تا پایان این ماه جاری هم سایر نیروگاه ها افتتاح و وارد مدار می شود .