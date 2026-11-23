به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان در نشست صنوف حمل و نقل باری و مسافری و بین المللی استان با رئیس سازمان بسیج اصناف ، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور و دبیر شورای عالی بسیج تجار و فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران گفت:در ۷ ماه امسال بیش از ۵ میلیون و ۳۵۷ هزار تن کالا در درون و بیرون استان حمل و نقل شده و بیش از یک میلیون و ۳۳۶ هزار مسافر نیز، جابه جا شده است.

عادل مصدقی افزود: به همت رانندگان در این مدت ۶۳۳ هزار و ۹۶۰ تن کالا هم از بنادر جنوبی کشور شامل بندر امام، چابهار و بندرعباس جابه جا شده که عمده آنها خوارک دام و طیور و ذرت و کنجاله و اقلام مورد نیاز این بخش بوده است.

وی گفت : در شرایط تحریم و جنگ های زمینی و هوایی و رسانه ای موجود کشور و هشیارباش های اطلاعاتی؛ این اقدامات مصداق کار بسیجی و جهادی است که صنوف و رانندگان و مالکان و شرکت ها در شرایط سخت و طاقت فرسای زمستان و تابستان در مدت زمان کوتاهی انجام داده اند.

تامین روغن، لاستیک و سوخت رانندگان و ناوگان مهمترین درخواست های انجمن ها و صنوف حاضر در این نشست بود و تقاضای بیمه های تامین اجتماعی و تکمیلی و روستایی و اجرای کرایه ها در سامانه پاک، فعال کردن بخش تعاون برای مدیریت هزینه های حمل و نقل عمومی و تدابیر لازم برای خرید ناوگان جدید در این نشست مطرح شد.