به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائم‌شهر از کشت ۲۵ هکتار کاهوی پاییزه در مزارع این شهرستان خبر داد و گفت: با فعالیت ۴۰ بهره‌بردار و میانگین عملکرد ۲۲ تن در هکتار، پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۵۵۰ تن کاهو در مزارع قائم‌شهر تولید و روانه بازار مصرف شود.

معصومه صفری اوریمی از کشت ۲۵ هکتار کاهوی پاییزه در مزارع شهرستان خبر داد و اظهار داشت: همزمان با آغاز فصل زراعی پاییزه سال جاری، کشاورزان قائم‌شهری کشت این محصول را در اراضی کشاورزی شهرستان آغاز کردند که تاکنون سطح زیر کشت آن به ۲۵ هکتار رسیده است.

وی با اشاره به اهمیت تولید محصولات سبزی و صیفی در تأمین نیاز بازار مصرف افزود: کاهو از جمله محصولات مهم سبزی و صیفی است که به دلیل مصرف روزانه و جایگاه آن در سبد غذایی خانوارها، از اهمیت اقتصادی و تولیدی برخوردار بوده و کشت آن در فصل پاییز فرصت مناسبی برای بهره‌برداران بخش کشاورزی فراهم می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر با بیان اینکه عملیات کشت کاهوی پاییزه در این شهرستان از مهر و آبان‌ماه آغاز می‌شود، تصریح کرد: شرایط آب‌وهوایی مناسب فصل پاییز، از جمله دمای مطلوب‌تر نسبت به فصل تابستان، شرایط مساعدی برای استقرار بوته‌ها، رشد رویشی و تولید محصول فراهم می‌کند و به همین دلیل بخشی از کشاورزان شهرستان در این فصل به کشت کاهو اختصاص می‌دهند.

صفری اوریمی با اشاره به میزان عملکرد این محصول در مزارع شهرستان خاطرنشان کرد: میانگین عملکرد کاهو در هر هکتار حدود ۲۲ تن برآورد می‌شود و با توجه به سطح زیر کشت ۲۵ هکتاری، پیش‌بینی می‌شود در صورت مساعد بودن شرایط تولید و مدیریت مناسب مزارع، حدود ۵۵۰ تن کاهو در فصل زراعی پاییزه در شهرستان قائم‌شهر تولید و روانه بازار مصرف شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۴۰ نفر بهره‌بردار در زمینه کشت و تولید کاهو در شهرستان فعالیت دارند و این محصول از جمله کشت‌هایی است که علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار به محصولات تازه سبزی و صیفی، زمینه اشتغال و کسب درآمد برای کشاورزان منطقه را نیز فراهم می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر درباره ارقام کشت‌شده کاهو در این شهرستان اظهار داشت: ارقام مورد استفاده بهره‌برداران شامل کاهوی محلی و پیچ بابلی است که کشاورزان با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، تجربه تولید و نیاز بازار نسبت به انتخاب و کشت این ارقام اقدام می‌کنند.

صفری اوریمی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های فنی و کارشناسی در مراحل مختلف تولید بیان کرد: مدیریت صحیح آبیاری، آماده‌سازی مناسب زمین، استفاده از بذر و نهاده‌های باکیفیت، تغذیه متعادل گیاه و پایش مستمر مزارع از جمله مواردی است که می‌تواند در بهبود رشد محصول، افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت کاهوی تولیدی مؤثر باشد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی در مزارع سبزی و صیفی افزود: بهره‌برداران باید با بازدید مستمر از مزارع، شناسایی به‌موقع عوامل خسارت‌زا و استفاده از توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی، نسبت به پیشگیری و کنترل آفات و بیماری‌ها اقدام کنند تا ضمن کاهش خسارت‌های احتمالی، محصولی سالم و باکیفیت تولید شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائم‌شهر خاطرنشان کرد: توسعه کشت محصولات سبزی و صیفی متناسب با شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های کشاورزی منطقه، استفاده بهینه از اراضی و مدیریت اصولی تولید، از جمله موضوعات مورد توجه در برنامه‌های بخش کشاورزی شهرستان است و کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی نیز در راستای ارائه توصیه‌های فنی و حمایت آموزشی از بهره‌برداران فعالیت می‌کنند.