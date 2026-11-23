در بازرسی از یکهزار و ۸۵ نانوا‌یی استان خوزستان، در هشت ماه امسال، مشخص شد گرانفروشی، کم فروشی و عرضه خارج از شبکه و قاچاق آرد در این مدت به عنوان بیشترین تخلفات نانوایی‌ها شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با اشاره به یکهزار و ۸۵ بازرسی هشت ماهه امسال از نانوا‌های استان گفت: در همین راستا ۶۰۷ پرونده تخلف در حوزه آرد، نان و خمیرمایه تشکیل شده است.

بهرام جباری با اشاره به تشدید بازرسی از نانوا‌های استان بیان کرد: تخلفات نانوایی‌ها بیشتر مربوط به گرانفروشی، کم فروشی و عرضه خارج از شبکه و قاچاق آرد بوده است.

وی از مهر و موم پنج نانوای متخلف و صدور اخطار به تعداد زیادی واحد خبازی در استان خبر داد و گفت: نانوا‌های دولتی باید همه آرد اختصاصی را پخت کنند و اگر آرد را به صورت آزاد به فروش برسانند تخلف عرضه خارج از شبکه برای متخلف لحاظ خواهد شد.

جباری با اشاره به ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده عنوان کرد: پرونده‌های تخلف تشکیل شده در این حوزه به ارزش ۳۹ میلیارد و ۵۱۶ میلیون تومان بوده است.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت خوزستان تعداد پرونده‌های تشکیل شده در حوزه عرضه خارج از شبکه آرد را ۱۶۳ مورد عنوان کرد و افزود: بازرسی‌ها در این حوزه تشدید شده و گشت‌های مشترک با ادارات تعزیرات، بهداشت، پلیس اماکن و پلیس مبازره با قاچاق کالا و ارز، اصناف، اتحادیه و فرمانداری‌ها به صورت روزانه در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه مردم در صورت مشاهده تخلف از سوی نانوایی می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع رسانی کنند اظهار کرد: نانوا‌ها هفته‌ای یک روز مجاز هستند پخت نداشته باشند و در صورت عدم رعایت این قانون مرتکب تخلف عرضه خارج از شبکه آرد هستند.

بر اساس اعلام رییس اتاق اصناف مرکز خوزستان، بازرسی‌ها به صورت سه شیفت فعال شده تا اگر نانوایی‌ها از این فرصت برای افزایش غیرمجاز قیمت یا ایجاد فشار بر معیشت مردم استفاده کردند، با برخورد جدی و قانونی مواجه شوند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان نیز پیش از این در خصوص اجرای طرح هوشمند آرد گفت: شهروندان برای خرید نان مصرفی روزانه خود با هیچ‌گونه محدودیتی مواجه نیستند بنابراین هیچ دلیلی برای نگرانی خانوار‌ها در زمینه تامین نان مورد نیاز وجود ندارد.

در خوزستان ۱۸ کارخانه آرد وجود دارد و این استان با تولید سالانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تُن گندم قطب تولید این محصول کشاورزی در کشور است.