فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از شناسایی و دستگیری عامل قتل به همراه ۸ نفر از افراد مرتبط در یکی از محلات این شهر خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ احمد نیکبخت، فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: در پی وقوع یک فقره قتل در یکی از محلات شهر اصفهان، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، تحقیقات میدانی موفق شدند عامل اصلی قتل و ۸ نفر دیگر از افراد دخیل و مرتبط با این پرونده را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان تصریح کرد: افراد دستگیر شده پس از انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

نیکبخت با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی تأکید کرد: پلیس در برابر افرادی که با قدرت نمایی شرارت، درگیری آرامش و امنیت شهروندان را خدشه‌دار کنند، هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد شد و برابر قانون با آنان برخورد خواهیم کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه شرارت، قدرت‌نمایی یا رفتار‌های تهدیدآمیز مراتب را به سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.