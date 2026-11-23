رئیس اتاق بازرگانی فارس از بازگشت بیش از ۷۵ میلیون دلار از تعهدات ارزی صادرکنندگان استان خبر داد و رسیدگی دقیق به پرونده‌های ارزی صادرکنندگان را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اتاق بازرگانی فارس از بازگشت بیش از ۷۵ میلیون دلار از تعهدات ارزی صادرکنندگان استان خبر داد. محمدصادق حمیدیان با اشاره به اینکه حدود ۶۵ میلیون دلار دیگر نیز در مرحله پیگیری قرار دارد، رسیدگی دقیق به پرونده‌های ارزی و تفکیک میان «تخلف عمدی» و «موانع خارج از اراده صادرکنندگان» را خواستارشد تا از تضعیف انگیزه فعالان اقتصادی جلوگیری شود.

حمیدیان با اشاره به همکاری‌های انجام‌شده با اداره کل تعزیرات حکومتی، اعلام کرد: از مجموع ۱۶۸ میلیون دلار تعهد ارزی صادرکنندگان فارس، تاکنون ۷۵ میلیون دلار بازگشته و رفع تعهد شده است.

وی افزود که با رفع موانع و صدور مجوز‌های لازم، امکان تعیین تکلیف ۶۵ میلیون دلار دیگر از تعهدات نیز فراهم خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با انتقاد از عدم توجه به شرایط واقعی فعالیت تجاری، تأکید کرد: در برخی پرونده‌ها، صادرکنندگان به دلیل موانع بانکی، عدم تخصیص ارز یا مشکلات اداری در ترخیص کالا، unable (قادر) به ایفای تعهدات خود در زمان مقرر نبوده‌اند.

وی تصریح کرد: نباید در این موارد، صادرکنندگان را با متخلفانی که تعهدات خود را به‌صورت عمدی انجام نمی‌دهند، یکسان دانست.

حمیدیان با اشاره به پیچیدگی قوانین، از وجود تداخل و هم‌پوشانی در بخشنامه‌های مختلف بانکی و تجاری انتقاد کرد و گفت این وضعیت باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده است.

وی تأکید کرد که تصمیمات اجرایی و قضایی باید با درک واقعیت‌های بازار و رعایت حقوق سرمایه‌گذاران انجام شود تا از آسیب به اعتماد اقتصادی جلوگیری شود.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با تأکید بر ضرورت حمایت از صادرات در شرایط کنونی کشور، افزود: در شرایطی که اقتصاد ملی برای تأمین ارز کالا‌های اساسی به درآمد حاصل از صادرات وابسته است، نباید اجازه داد موانع اداری و برخورد‌های غیرمتناسب، انگیزه صادرکنندگان را تضعیف کند.