خسروپناه ادامه داد: بسیاری از مردم در مشاغل مختلف، از پزشکی و معلمی گرفته تا کسب‌وکار و فعالیت‌های دیگر، با احکام اسلام آشنایی دارند و به آن عمل می‌کنند؛ اما قرآن از گروهی از مؤمنان می‌خواهد که برای تفقه در دین حرکت کنند تا پس از کسب معرفت، به جامعه بازگردند و مردم را آگاه کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه مأموریت طلاب تنها کسب دانش و معرفت نیست، افزود: بر اساس این آیه، طلبه باید در کنار تعمیق فهم دینی، به آگاهی‌بخشی، هدایت و هشدار دادن به جامعه نیز بپردازد تا مردم از گناه و معصیت دوری کنند. بنابراین، تولید معرفت دینی، تربیت نیروهای آگاه و دین‌شناس و انتقال معارف به جامعه از مسئولیت‌های مهم طلاب است.

وی با اشاره به سیره علمای برجسته و مراجع تقلید گفت: در سیره امامین انقلاب و بسیاری از بزرگان حوزه می‌بینیم که با وجود برخورداری از دانش عمیق فقهی، فلسفی و تفسیری، همواره نسبت به تبلیغ و تبیین معارف دینی برای مردم اهتمام داشته‌اند.

خسروپناه با اشاره به مرحوم آیت‌الله وحید خراسانی عنوان کرد: ایشان با وجود تسلط بر مباحث پیچیده فقه و اصول، در ایام محرم و ماه مبارک رمضان برای مردم منبر می‌رفتند و معارف اهل‌بیت(ع) را تبیین می‌کردند. حتی در سال‌های پایانی عمر که امکان سفر و تبلیغ در شهرهای مختلف برایشان فراهم نبود، در جلسات درس نیز به مناسبت ایام شهادت یا ولادت معصومان(ع)، بخشی از وقت را به بیان معارف اهل‌بیت(ع) اختصاص می‌دادند.

وی همچنین از آیت‌الله فاضل لنکرانی، آیت‌الله سبحانی، آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله جوادی آملی به‌عنوان عالمانی یاد کرد که در کنار فعالیت‌های علمی و تخصصی، اهل منبر، سخنرانی و تبلیغ دین بودند و تأکید کرد: عمل به آیه نفر و مسئولیت تبلیغ دین به دوران جوانی و آغاز طلبگی محدود نیست و یک طلبه باید تا پایان عمر در مسیر تعمیق معرفت و انتقال آن به جامعه حرکت کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با تأکید بر ضرورت خودسازی در کنار کسب علم اظهار کرد: ساختن خویشتن، مقدمه ساختن جامعه است. کسی که می‌خواهد در جامعه اثرگذار باشد، ابتدا باید خود را تربیت کند و ظرفیت معرفتی، اخلاقی و تربیتی خود را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه علم و حلم باید در کنار یکدیگر قرار گیرند، گفت: گاهی افرادی در حوزه‌های علمی از دانش و فضل برخوردارند، اما از حلم و بردباری کافی برخوردار نیستند. چنین رفتاری با رسالت تربیتی و تبلیغی یک طلبه سازگار نیست.

خسروپناه با تأکید بر ضرورت تقویت رویکردهای فرهنگی و تربیتی در مواجهه با مسائل اجتماعی تصریح کرد: در نگاه اسلامی، مواجهه با مسائل فرهنگی باید بر پایه آگاهی‌بخشی، تبیین، گفت‌وگو و فرهنگ‌سازی شکل بگیرد و در کنار اقدامات قانونی، زمینه رشد و اصلاح فرهنگی جامعه فراهم شود.

وی با اشاره به سیره پیامبر اسلام(ص) بیان کرد: پیامبر اکرم(ص) با خلق عظیم و روش‌های اخلاقی با مردم ارتباط برقرار می‌کردند. اگر نتوانیم با روش‌های اخلاقی، فرهنگی و تربیتی جامعه را متحول کنیم، صرف اتکا به قوه قهریه نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه این سخن به معنای نفی احکام قضایی و برخوردهای قانونی در اسلام نیست، افزود: اسلام برای حدود، قصاص، دیات و قضاوت احکام مشخصی دارد و در جای خود نیز از قدرت دفاعی و برخورد با توطئه‌ها استفاده می‌کند؛ اما اساس دعوت دینی بر منطق، استدلال، فرهنگ و تبیین حقایق استوار است.

خسروپناه با اشاره به ضرورت شناخت شرایط فکری و فرهنگی نسل جوان اظهار کرد: امروز بخشی از نوجوانان و جوانان تحت تأثیر فضای مجازی به سمت جریان‌های مخالف ارزش‌های دینی جذب شده‌اند. باید تلاش کنیم این افراد را با همان ابزارهای نوین و با استفاده از روش‌هایی که پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) به ما آموخته‌اند، به سمت ارزش‌ها، اخلاق و رفتارهای انسانی هدایت کنیم.

وی ادامه داد: بسیاری از این افراد به دلیل ضعف معرفتی و دینی و آنچه می‌توان آن را استضعاف فکری دانست، از برخی ارزش‌ها فاصله گرفته‌اند؛ این مسئله تا حدی به کوتاهی ما در ارتباط مؤثر با آنان، حضور کمتر در مدارس و نشنیدن دغدغه‌ها و حرف‌هایشان بازمی‌گردد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، طلبگی را دارای ویژگی‌هایی فراتر از سایر رشته‌های تحصیلی دانست و گفت: طلبگی یک سبک زندگی است و کسی که وارد این مسیر می‌شود باید بداند که سبک زندگی او نیز باید متناسب با این انتخاب تغییر کند.

خسروپناه با تأکید بر ضرورت پرهیز از تجمل‌گرایی افزود: طلبگی با تجملات سازگار نیست. البته منظور این نیست که طلبه باید در فقر زندگی کند یا از امکانات متناسب با زمانه استفاده نکند؛ نمی‌توان گفت طلبه امروز باید به جای خودرو از چهارپا استفاده کند یا در خانه‌های خشتی و گلی زندگی کند. اینها اقتضائات زمانه است و در حوزه فناوری و امکانات نیز باید متناسب با تحولات پیش رفت.

وی تصریح کرد: آنچه با روحیه طلبگی سازگار نیست، تجمل‌گرایی و زندگی اشرافی است. حتی اگر طلبه بهترین سخنرانی‌ها را برای مردم داشته باشد، اما مردم در زندگی او تجمل‌گرایی ببینند، سخنانش اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به سبک زندگی امام خمینی(ره)، امام شهید و مقام معظم رهبری گفت: این بزرگان با وجود برخورداری از جایگاه و موقعیت اجتماعی، زندگی ساده‌ای داشتند. حتی درباره زندگی ساده برخی از این شخصیت‌ها، پس از شهادت یا رحلت آنان، بسیاری از مردم بیشتر آگاه شدند. این سادگی و پرهیز از تجمل باید در زندگی طلاب نیز مورد توجه قرار گیرد.

خسروپناه با تأکید بر ضرورت تعیین مسیر آینده طلبگی خاطرنشان کرد: طلاب باید پس از یکی دو سال تحصیل در حوزه، با مشورت استادان خود مشخص کنند که در آینده چه نقشی می‌خواهند بر عهده بگیرند و برای رسیدن به آن هدف برنامه‌ریزی کنند.

وی افزود: ممکن است هدف یک طلبه، فعالیت تبلیغی و حضور مؤثر در جامعه باشد؛ در این صورت باید دانش دینی خود را به‌گونه‌ای افزایش دهد که بتواند در مدارس، دانشگاه‌ها، روستاها، شهرها، میان عشایر و اقشار مختلف جامعه اثرگذار باشد. همچنین فعالیت در نهادهای نظامی و انتظامی و مجموعه‌هایی که بانوان در آنها حضور دارند، می‌تواند یکی از عرصه‌های فعالیت تبلیغی و معرفتی بانوان طلبه باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: برخی نیز ممکن است بخواهند در کنار فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی، به یک عالم نظریه‌پرداز تبدیل شوند. این هدف نیازمند تلاش علمی مضاعف و دستیابی به مراتب بالای علمی، از جمله اجتهاد در فقه است.

وی با اشاره به شخصیت علمی بانو مجتهده امین گفت: بانو امین نمونه برجسته‌ای از بانوانی است که در علوم مختلف صاحب‌نظر بود. ایشان در فلسفه، کلام، عرفان، فقه و تفسیر به مراتب بالایی دست یافت و اثر ارزشمند «مخزن‌العرفان» را تألیف کرد.

خسروپناه با اشاره به اینکه بانوان در عین فعالیت‌های علمی، مسئولیت‌های خانوادگی و مادری خود را نیز بر عهده داشت، اظهار کرد: ایشان با وجود تأهل و داشتن فرزند، توانست به چنین جایگاه علمی برسد و شاگردان بسیاری تربیت کند که برخی از آنان در شهرهای مختلف حوزه‌های علمیه خواهران را راه‌اندازی کردند.

وی با تأکید بر اینکه اهداف علمی نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن زندگی خانوادگی باشد، گفت: نباید تصور کنیم که برای دستیابی به موفقیت علمی حتماً باید از ازدواج یا فرزندآوری صرف‌نظر کرد. نقش مادری در تربیت فرزندان بسیار مهم است. برای نمونه، مادر امام شهید نخستین معلم ایشان بود و با خواندن اشعار حافظ، زمینه انس ایشان با شعر را فراهم کرد. گاهی نقش تربیتی یک مادر در پرورش انسان‌های بزرگ، از تألیف چندین کتاب نیز اثرگذارتر است. باشد.